Масштабные атаки на Москву будут продолжаться – генерал

Олег Кравцов.  
12.03.2025 15:56
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецслужбы, Сюжет дня, Украина


Массированные атаки БПЛА киевского режима на российские регионы, включая столичный, будут продолжены.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов, давая оценку последнему налету Москву.

Массированные атаки БПЛА киевского режима на российские регионы, включая столичный, будут продолжены. Об этом,...

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«Групповое использование беспилотников со стороны Украины и объединённого Запада будет продолжаться с определённой периодичностью, раз-два в месяц. Потому что на арсеналах у противника этих беспилотников «завалялось» достаточное количество, которого хватит ещё на несколько месяцев», – сказал Попов в интервью «Московскому комсомольцу».

Он признает, что украинские спецслужбы, работающие под патронатом Британии, «свой хлеб зря не едят».

«То, что беспилотники долетают с территории Украины до Казани, Владимира, Волгограда, не говоря о Краснодарском крае, Воронеже, Ростовской, Московской областях, – это всё результаты работы спецслужб Украины», – отмети бывший летчик.

По его словам, Украина не в состоянии самостоятельно организовать такого рода атаку.

«Если бы у разведки ВСУ не было хороших инструкторов и аналитиков из Великобритании, Франции, Германии, они бы сами с этим не справились. Знаю, о чём говорю. Такие операции организовать очень сложно. Они рассчитываются и готовятся не один день. И даже не одну неделю. Планирование и координация ударов по времени, по азимутам, различным направлениям, по дальности – это всё надо свести воедино, чтобы в определенное время дать команду на атаку», – резюмировал Попов.

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