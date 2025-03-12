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Массированные атаки БПЛА киевского режима на российские регионы, включая столичный, будут продолжены.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов, давая оценку последнему налету Москву.

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«Групповое использование беспилотников со стороны Украины и объединённого Запада будет продолжаться с определённой периодичностью, раз-два в месяц. Потому что на арсеналах у противника этих беспилотников «завалялось» достаточное количество, которого хватит ещё на несколько месяцев», – сказал Попов в интервью «Московскому комсомольцу».

Он признает, что украинские спецслужбы, работающие под патронатом Британии, «свой хлеб зря не едят».

«То, что беспилотники долетают с территории Украины до Казани, Владимира, Волгограда, не говоря о Краснодарском крае, Воронеже, Ростовской, Московской областях, – это всё результаты работы спецслужб Украины», – отмети бывший летчик.

По его словам, Украина не в состоянии самостоятельно организовать такого рода атаку.