Украина атаковала Москву
Сегодня рано утром сотни беспилотников киевского режима атаковали российские регионы, включая Москву.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 337 украинских беспилотных летательных аппаратов: 91 БПЛА – над территорией Московской области, 126 БПЛА – над территорией Курской области, 38 БПЛА – над территорией Брянской области, 25 БПЛА – над территорией Белгородской области, 22 БПЛА – над территорией Рязанской области, 10 БПЛА – над территорией Калужской области, восемь БПЛА – над территорией Липецкой области, восемь БПЛА – над территорией Орловской области, шесть БПЛА – над территорией Воронежской области и три БПЛА – над территорией Нижегородской области», – сообщает Минобороны РФ.
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На данный момент известно, что дрон повредил многоэтажные дома в Раменском и Видном, а один из БПЛА попал в коттедж поселка Высокий берег.
Кроме того, как сообщил мэр Сергей Собянин, обломки одного из дронов упали на Домодедовской улице. Здесь тоже повреждена многоэтажка. В Домодедово начался пожар на автостоянке сотрудников «Мираторга», в результате чего, проинформировал глава московского региона Андрей Воробьев, погиб один человек, еще три получили ранения.
Аэропорты Внуково, Шереметьево, Жуковский и Домодедово ввели план «Ковер».
«Стоит заметить одну вещь которая происходит на протяжении 3-х лет СВО, что как только у ВСУ проблема на фронте, они устраивают какие нибудь провокации», – обращает тг-канал российских ВДВ «Архангел спецназа».
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