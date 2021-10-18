Массированный артобстрел Донецка: Разрушен работающий завод

18.10.2021 13:45 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Огнём ВСУ сегодня в Донецке были серьёзно повреждены несколько жилых домов и буквально расстрелян крупный завод – одно из продолжавших работать в городе предприятий.

Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Наиболее серьезно пострадал Донецкий механический завод – на него пришлось 12 попаданий – похоже, что огонь вёлся с целью уничтожения предприятия.

Судя по опубликованным фотографиям, сильно повреждены кровля и рабочие цеха. Кроме того, артобстрел привёл к возгоранию в одном из цехов, для борьбы с пламенем пришлось привлекать пожарную команду.

Также повреждения получили частные жилые дома в Куйбышевском районе города по улице Северодвинской, 98, 98а, 104,102. Там зафиксированы повреждения кровли, стен, остекления, хозяйственных построек.

Напомним, накануне ВСУ устроили теракт в Донбассе, расстреляв из крупнокалиберного пулемёта трансформаторную подстанцию, в результате чего в ДНР оказались обесточены два посёлка.