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17.10.2021 20:33 (Мск), Донецк, Сергей Вредников
 
Дзен, Донбасс, терроризм, Украина
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Украина устроила теракт в Донбассе

Новости УкраиныВ результате украинского обстрела из крупнокалиберных пулемётов повреждена трансформаторная подстанция «Раздольная», два посёлка на...

В результате украинского обстрела из крупнокалиберных пулемётов повреждена трансформаторная подстанция «Раздольная», два посёлка на территории ДНР – Верхнеторецкое и Красный Патризан – остались без электричества.

«Украинские боевики продолжают целенаправленно уничтожать объекты жизнеобеспечения, терроризируя, таким образом, мирное население республики», – говорится в сообщении оборонного ведомства ДНР.

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При этом приступить к восстановительным работам специалисты не смогли.

«Украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма», – отметили защитники Донбасса.

Напомним, ранее в Донецке на государственную нефтебазу в Кировском районе было сброшено взрывное устройство с беспилотного летательного аппарата ВСУ.

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