Мастер-класс от любителей вышиванок: Как не надо изображать одесситов

27.06.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Итак, полторы калеки прошлись «мегамаршем» вышиванок по Одессе. А вони-то было! Сначала свой «мегамарш» они должны были провести в мае — помните, когда чета Зеленских вырядилась в косоворотки? Но перенесли якобы из-за ковида — мол, карантинные меры ослабят, и мы как соберем в центре Одессы целый миллион, как жахнем!

Ага, щас.

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Миллиона не получилось. Сотня понаехов со всей Украины, может, и была (хотя сами понаехи настаивают на цифре в тысячу), но на «мега» не тянула. В общем, будь организаторы поумнее, то провели бы свой марш все-таки весной, пока студенты по хуторам не разъехались и обеспечили бы картинку. А также проинструктировали бы статистов, изображающих одесситов, что местные с сувенирными пакетами, купленными на вокзале в будках для лохов, не ходят, и не загружают их на жаре бутербродами с чесноком, салом, косточкой, дидухом и прочим, что «ридна маты на щастя в дорогу дала». К тому же, если у местных какой-то праздник — 9 Мая, например, то после встречи с друзьями на памятных мероприятиях они идут домой или на работу, а не бегают как угорелые и не пугают прохожих вопросом «Як проихаты до автостанции?».

И это, несмотря на то, что по задумке в кучу должны были смешаться кони, люди и создать массовость. Ведь, согласно заявлению оргкомитета, «поход состоялся по случаю 25-й годовщины Конституции Украины, 30-й годовщины Независимости Украины, в День крымскотатарского флага и вдогонку 15-й годовщины всемирного Дня вышиванки».

Однако за неимением массовости «широту размаха» было решено компенсировать спецэффектами. Понаехи не просто оделись по-деревенски, но и тащили с собою большой желто-голубой прапор, крымскотатарские флаги с тамгою, барабан, засунули зачем-то собак в детские коляски (это уже к психиатру), а дети вышагивали с игрушечными автоматами — ну правильно, идут же по оккупированному городу. Разве что кришнаитов с бубном в конце колонны не хватало. Хотя нет — на Дерибасовской они выглядят гораздо гармоничнее и на памятник Пушкину, как бабуины, не карабкаются.

Как написала в Фейсбуке нацистка-активистка и фейковая одесситка Алена Балаба, «приятно слышать с тротуаров пешеходного центра шипение от туристов — «о, марш нацистов пошел». Пусть скулят, хрен с ними» (если кто не в курсе, то туристами понаехи называют коренных одесситов).

В общем, как бы нацики не старались в очередной раз продемонстрировать, что «Адэса — цэ Украина», но как всегда забили гол в собственные ворота. «Марш нацистов» или «клоунов-нацистов» — ведь именно так к этой швали в Одессе и относятся. По многим причинам, о которых я, собственно, постоянно и пишу, хотя достаточно и одной — под украинским флагом 2 мая в Одессе людей сожгли.

Одесса все равно будет отторгать агрессивное хуторянство, как занозу — это естественно. И если не законно — а это в оккупации невозможно — то показательно. Так, на днях пресс-служба оперного театра выступила с заявлением:

«Напоминаем, что одесская Опера является одной из жемчужин европейской культуры и самым красивым зданием в городе, настоящим храмом искусства. Поэтому, к сожалению, мы не можем разрешить его посещение гостям в несоответствующей одежде. Люди, одетые в шорты, футболки без рукавов, вьетнамки не допускаются в зал. В этом случае стоимость билетов возмещена не будет».

Да, это к вам, рагули, относится. А то привыкла «титульная нация» Вселенной ходить по городу в одних трусах. И маршами. А так, чтобы как люди, никогда даже и не пробовала.