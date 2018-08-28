Мастикашеву официально включили в списки на обмен пленными

28.08.2018, Донецк, Владимир Гладков

Дарью Мастикашеву, которую на Украине после выбитых признаний обвиняют в государственной измене, включили в списки на обмен с ДНР.

Об этом сообщается в пресс-службе уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой со ссылкой на интервью донецкого омбудсмена «Комсомольской правде», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Морозова рассказала, что Дарья Мастикашева, как и дончанка Юлия Просолова, задержанная якобы за убийство подполковника СБУ Александра Хараберюша, включены в списки на обмен «всех установленных на всех установленных».

«Трехкратная чемпионка Украины, супруга бывшего телохранителя Березовского Дарья Мастикашева сейчас находится в СИЗО Днепропетровска. Суд еще не вынес своего решения. Мастикашева написала мне официальное письмо с просьбой включить ее в список на обмен», – заявила омбудсмен.

После задержания, женщину под пытками заставили дать признательные показания, на основании видеозаписи которых глава СБУ Василий Грицак на пресс-конференции рапортовал об удачной спецоперации по раскрытию террористической ячейки.

«Бойцы «Правого сектора» двое суток ее избивали, пытали и под угрозами заставили сделать на камеру заявление, которое впоследствии было использовано против нее в суде. В октябре 2017 года сотрудники СБУ увезли Мастикашеву в психбольницу для проведения экспертизы. Ее требование присутствия адвоката во время экспертизы они проигнорировали. Врач угрожал Дарье Мастикашевой, если она не согласится на экспертизу без участия адвоката, ее поместят в психбольницу на 60 суток. Эксперты Международного общества по правам человека отмечают, что в случае признания Мастикашевой сумасшедшей, она будет лишена дееспособности. А это означает, что все ее заявления о похищении, пытках и так далее не будут иметь никакой силы», – заявила Морозова.

При этом, как ранее сообщал «ПолитНавигатор», зачитанная в Днепровском суде окончательная версия обвинений Мастикашевой оказалась больше похожей на психопатическое фэнтези.

Также Дарья Морозова ранее сообщала, что в список на обмен включен и руководитель организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан, которого украинские власти обвиняют в подготовке диверсии и терактов в Киеве.