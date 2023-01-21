Мать-бандеровка мстит России на Балканах за денацифицированного сына

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За недавним разгромом православного сербского кладбища в хорватском городе Вуковар якобы стоят российские спецслужбы.

Об этом в интервью объявленному СК РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов киевскому политологу Юрию Романенко заявила украинская журналистка Наталья Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня параноидальное ощущение, что за всеми тёмными силами стоит Россия, в разных ипостасях. Например, в Вуковаре на Рождество разгромили православное сербское кладбище. Хорват мэр был абсолютно в шоке, потому что все европейцы начнут кричать, его лишат дотаций, ему это абсолютно не нужно. Хотя он прав, и знает всех, но там непонятно кто это сделал. У меня ощущение, что там без российской руки, которой они кого-то там накрутили, подослали, не обошлось», – сказала украинка.

По мнению Ищенко, за всеми беспорядками на Балканах якобы стоят не местные, а Россия.

«Можно, конечно, сказать, что это сербы там что-то мутят. Но сербы стараются мутить всё-таки как-то очень по-европейски, продвигать какие-то политические интересы. А когда ситуация уже выходит из-под контроля, там без России, конечно, не обходится», – резюмировала она.

Стоит отметить, что Наталья Ищенко (настоящая фамилия Гумба) на протяжении десятилетий отрабатывает русофобскую повестку, причём в этом есть как профессиональный, так и личный аспект.

В 1993 году она уехала из Сухуми, без согласия мужа-абхаза забрав малолетнего ребёнка. Её сын, Астамур Гумба, был человеком без гражданства, весной 2022 года ушёл добровольцем в ВСУ и летом погиб под Харьковом.

Сейчас Наталья Ищенко создала фонд имени покойного сына, куда собирает деньги для «борьбы с российской дезинформацией в Европе».