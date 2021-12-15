Мать Собчак в Совете Федерации назвали «холопкой Запада»

15.12.2021  18:33 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, Политика, Россия, Скандал


Сенатор РФ Светлана Горячева посвятила строки Федора Тютчева своей коллеге, матери скандальной телеведущей Ксении Собчак Людмиле Нарусовой.

«Уважаемая Людмила Борисовна! Вы меня укорили на прошлом заседании за резкие слова в отношении Европы и бандеровского руководства Украины. Позвольте ответить вам словами Тютчева:

Как перед ней ни гнитесь, господа,

Вам не снискать признанья от Европы:

В ее глазах вы будете всегда

Не слуги просвещенья, а холопы.

Кому-то нравится быть холопом,  кому-то нет», – сказала Горячева.

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Сенатор РФ Светлана Горячева посвятила строки Федора Тютчева своей коллеге, матери скандальной телеведущей Ксении...


Зал ей зааплодировал

Нарусова в ответ уточнила, что на прошлом заседании критиковала не Горячеву, а официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

«Когда на прошлом заседании я задавала вопрос министру иностранных дел, я даже упомянула пресс-секретаря МИД, говоря о совершенно недопустимой для представителей великой державы агрессивной уничижительной риторике в адрес наших коллег или политиков Запада. Я совсем не вас имела ввиду. Я настаиваю на том, что эта риторика недостойна РФ. Когда в уничижительном оскорбительном тоне на наших ток-шоу говорят о политиках, противоположных нам по идеологии, это непросто недипломатично, но и недостойно.

Что же касается холопов, то их упоминание в 19-м веке и у Тютчева, и у Некрасова было несколько иное, чем то, что вы вкладываете. Когда мы голосуем за законы, которые наши коллеги из Думы приносят – абсолютно репрессивные, то я часто вспоминаю слова Некрасова:

Люди холопского звания

Сущие псы иногда:

Чем тяжелей наказания,

Тем им милей господа», – продекламировала Нарусова.





Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встала на сторону Горячевой.

«Нам хватит заниматься садомазохизмом. Надо самим себя уважать. Соблюдать, конечно, политическую и дипломатическую культуру, но не пропускать грубейшие русофобские выпады. Не замалчивать их. Во всем нужна правильная мера. Мы не можем не реагировать на то, что происходит в адрес нашей страны», – сказала Матвиенко.

Ей тоже зааплодировали.

Нарусова регулярно попадает в скандалы. Наиболее резонансным стал случай, когда она обозвала бомжами пикетчиков, стоявших под Советом Федерации.

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