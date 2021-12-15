Мать Собчак в Совете Федерации назвали «холопкой Запада»

Сенатор РФ Светлана Горячева посвятила строки Федора Тютчева своей коллеге, матери скандальной телеведущей Ксении Собчак Людмиле Нарусовой.

«Уважаемая Людмила Борисовна! Вы меня укорили на прошлом заседании за резкие слова в отношении Европы и бандеровского руководства Украины. Позвольте ответить вам словами Тютчева:

Как перед ней ни гнитесь, господа,

Вам не снискать признанья от Европы:

В ее глазах вы будете всегда

Не слуги просвещенья, а холопы.

Кому-то нравится быть холопом, кому-то нет», – сказала Горячева.