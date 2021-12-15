Мать Собчак в Совете Федерации назвали «холопкой Запада»
Сенатор РФ Светлана Горячева посвятила строки Федора Тютчева своей коллеге, матери скандальной телеведущей Ксении Собчак Людмиле Нарусовой.
«Уважаемая Людмила Борисовна! Вы меня укорили на прошлом заседании за резкие слова в отношении Европы и бандеровского руководства Украины. Позвольте ответить вам словами Тютчева:
Как перед ней ни гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы:
В ее глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы.
Кому-то нравится быть холопом, кому-то нет», – сказала Горячева.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
Зал ей зааплодировал
Нарусова в ответ уточнила, что на прошлом заседании критиковала не Горячеву, а официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
«Когда на прошлом заседании я задавала вопрос министру иностранных дел, я даже упомянула пресс-секретаря МИД, говоря о совершенно недопустимой для представителей великой державы агрессивной уничижительной риторике в адрес наших коллег или политиков Запада. Я совсем не вас имела ввиду. Я настаиваю на том, что эта риторика недостойна РФ. Когда в уничижительном оскорбительном тоне на наших ток-шоу говорят о политиках, противоположных нам по идеологии, это непросто недипломатично, но и недостойно.
Что же касается холопов, то их упоминание в 19-м веке и у Тютчева, и у Некрасова было несколько иное, чем то, что вы вкладываете. Когда мы голосуем за законы, которые наши коллеги из Думы приносят – абсолютно репрессивные, то я часто вспоминаю слова Некрасова:
Люди холопского звания
Сущие псы иногда:
Чем тяжелей наказания,
Тем им милей господа», – продекламировала Нарусова.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встала на сторону Горячевой.
«Нам хватит заниматься садомазохизмом. Надо самим себя уважать. Соблюдать, конечно, политическую и дипломатическую культуру, но не пропускать грубейшие русофобские выпады. Не замалчивать их. Во всем нужна правильная мера. Мы не можем не реагировать на то, что происходит в адрес нашей страны», – сказала Матвиенко.
Ей тоже зааплодировали.
Нарусова регулярно попадает в скандалы. Наиболее резонансным стал случай, когда она обозвала бомжами пикетчиков, стоявших под Советом Федерации.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.