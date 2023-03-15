Мать Собчак выступила против наказаний за дискредитацию армии

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Мама скандальной журналистки Ксении Собчак Людмила Нарусова оказалась единственным сенатором РФ, проголосовавшим сегодня в Совете Федерации против законопроекта о наказаниях за дискредитацию российской армии.

Нарусову возмутило, что «на одну доску» ставятся распространение в СМИ инструкций по незаконному изготовлению боеприпасов и распространение фейков.

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«Границы между критикой и дискредитацией нет. На нашей памяти, Валентина Ивановна, несколько заседаний назад вы говорили о том, что у нас нет гвоздей – только китайские. Это что, дискредитация промышленности? Мы пишем такие статьи, которые этому могут способствовать», – сказала Нарусова.

«Вы меня под статью подводите?» – поинтересовалась спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Это была справедливая критика тех людей или руководителей, которые допускают такую ситуацию. И если кто-то иной будет критиковать добровольческие формирования, а мы понимаем, что это завуалированное название ЧВК, кстати, запрещённых в России, то скажем, в прямом эфире публичная казнь без суда и следствия кувалдой – это что, будет дискредитация? Объясните, почему это связано в одну кучу?» – продолжила Нарусова.

Докладчик по вопросу сенатор Ирина Рукавишникова пояснила, что в законопроекте предусмотрена разная ответственность за разные виды правонарушения.

Однако Нарусова не успокоилась и продолжала дискутировать уже при обсуждении законопроекта о противодействии росту террористических и экстремистских угроз. Урезонивать ее взялась Матвиенко.

«Это вносятся изменения в разные статьи уголовного кодекса. Просто для того, чтобы не штамповать несколько законов, их объединили. Понятно, что это разные темы и разные статьи УК», – сказала спикер.

Она призвала «снять тревоги» у Нарусовой сенатора Андрея Клишаса.

«Тревоги Людмилы Борисовны сложно в данном случае снять. Я не помню, чтобы она пыталась как-то уточнить понятие заведомо недостоверной информации. Оно существует в законодательстве уже несколько лет… В этом законе абсолютно все нормально», – сказал Клишас.

Но Нарусова продолжала возмущаться тем, что «за деяния ответственности вообще нет, а вот за слова об этих деяниях – уголовная ответственность», и вновь единственная проголосовала против.

Выходка Нарусовой получила одобрение у ее дочери.

«Справедливые вопросы, ответов на которые нет. Мама молодец», – написала Собчак в своем ТГ-канале.

Вчера в Госдуме против этих законопроектов голосовали Сардана Авксентьева из «Новых людей» и Вячеслав Мархаев из КПРФ. Остальные члены этих фракций просто не голосовали.