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Турне «Азова» по Европе, вызвавшее протесты в Праге и отмененное в Берлине и Роттердаме из-за недовольства тамошних жителей, преследует цель заработка организаторов на продаже билетов, поскольку никто из них всерьез не верит, что удастся уговорить ехать на фронт бежавших на Запад украинских граждан.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил польский политолог Матеуш Пискорский, отметивший, что нацисты пытались проводить аналогичное мероприятие и в Варшаве, причем, организатором выступил один из украинских клубов, и сборище прошло без какого-либо резонанса в польских СМИ.

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«Конечно, они заявляют о том, что пытаются уговорить своих земляков вступить в Вооруженные силы Украины, что, конечно, обречено на провал, потому что граждане Украины, по сути, скрываются от могилизации на территории стран ЕС. Это такой, скажем, передвижной цирк, на который продаются билеты по всем странам ЕС, где состоялись такого рода мероприятия. Просто организаторы зарабатывали деньги на продаже билетов, хоть и говорилось о том, что все заработанные деньги, якобы, будут расходованы на вооружение и поддержку ВСУ. Всем понятно, что это своего рода бизнес определенных лиц из азовского движения. Так что объездной неонацистский цирк посещает города Европы. Я думаю, что это только начало, и они в будущем будут и дальше организовать такого рода мероприятия», – сказал Пискорский.