Матеуш Пискорский: Варшава опозорилась с выдворением российских дипломатов

15.04.2021, Варшава, Матеуш Пискорский

МИД Польши сообщил об объявлении персонами нон-грата и высылке трех российских дипломатов.

Инцидент следует расценивать как «варшавскую копию вашингтонского спектакля», пишет в авторской колонке для «ПолитНавигатора» польский политолог Матеуш Пискорский.

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…Выдворение трех российских дипломатов из Варшавы – часть международной операции под руководством США, проводимой странами-сателлитами Вашингтона. Все происходит неслучайно именно в тот день, когда США вводят новые санкции по отношению к России.

Официальный предлог польского МИДа – «совершение этими людьми действий, не соответствующих статусу дипломата и вредящих Польше». Это означает что угодно, но точно не нарушение Венской конвенции и других стандартов дипломатии.

Обратим внимание, что в соответствии с этими стандартами, стоит объяснить общественности настоящую причину такого рода решений. Если дипломаты занимаются, например шпионажем, – обычно именно такая причина их выдворения указывается в заявлениях министерства иностранных дел. Если, как некоторых польских сотрудников консульства или посольства, их обвиняют во вмешательстве во внутренние дела, например, в присутствии на несанкционированных пикетах либеральной оппозиции в Москве, об этом тоже говорится публично. Формулировка про действия, «вредящие Польше», может означать практически все, но может и ничего не означать.

Если взять заявления польских политиков последних лет, выходит, что практически все действия любых официальных сотрудников российского государственного аппарата «вредят Польше». Соответственно, теоретически можно выдворить всех дипломатов, и даже всех граждан Российской Федерации, которые не поддерживают нового героя коллективного Запада в лице Алексея Навального. Но, по всей видимости, лучше приурочить все это к какому-нибудь политическому спектаклю.

Именно так и произошло. В Варшаве вызвали в МИД российского посла для того, чтобы сообщить ему про польскую поддержку американских санкций. Еще, конечно, упомянули Украину. А потом появилась новость про выдворение дипломатов.

По совершенно непонятным причинам польское правительство считает необходимым механически повторять любые действия Вашингтона. Ведь, если существовали бы настоящие причины данного решения, можно было все это сообщить на день раньше, или день позже. Варшава, организуя свой собственный спектакль в день большого «санкционного» спектакля Вашингтона, лишь опозорилась.

Посольство России в Варшаве отказалось от комментариев. На самом деле, действительно, не очень понятно, как это можно прокомментировать. Можно лишь повторить в очередной раз: польской внешней политики нет. Нет даже элементарного уважения к самому себе.