Матиос: «Где заседание СНБО, где резервисты? Война на носу!»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

На Украине второй месяц говорят о возможности войны с РФ в январе, но главные государственные институты и правительство ведут себя так, будто ничего не происходит.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Эрозия государственности произошла за счёт ошибочных геополитических, кадровых, сущностных и популистских решений, которые привели к ослаблению тех институций государства, которые присутствуют у таких стран, как Турция и Израиль. В Израиле 70 лет воюют, каждый гражданин служит в армии», – сказал бывший прокурор.

«У нас уже второй месяц подряд говорят о возможности войны в январе, но никто не нажал трубку, не созвал СНБО. Пан Данилов сказал, что на этой неделе придёт «омикрон», но забыл сказать, что мы на этой неделе проводим СНБО с поручением правительства провести сборы резервистов, организовать тренировки, и так далее – то, что делается накануне войны, показывая, что у нас есть способность. А у нас способность – обговаривать «Дебилашвили» [скандал с увольнением замглавы МВД Украины]», – возмущался Матиос.