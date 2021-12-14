Матиос: «Где заседание СНБО, где резервисты? Война на носу!»

14.12.2021  11:20 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
Просмотров:
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

На Украине второй месяц говорят о возможности войны с РФ в январе, но главные государственные институты и правительство ведут себя так, будто ничего не происходит.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине второй месяц говорят о возможности войны с РФ в январе, но главные...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Эрозия государственности произошла за счёт ошибочных геополитических, кадровых, сущностных и популистских решений, которые привели к ослаблению тех институций государства, которые присутствуют у таких стран, как Турция и Израиль. В Израиле 70 лет воюют, каждый гражданин служит в армии», – сказал бывший прокурор.

«У нас уже второй месяц подряд говорят о возможности войны в январе, но никто не нажал трубку, не созвал СНБО. Пан Данилов сказал, что на этой неделе придёт «омикрон», но забыл сказать, что мы на этой неделе проводим СНБО с поручением правительства провести сборы резервистов, организовать тренировки, и так далее – то, что делается накануне войны, показывая, что у нас есть способность. А у нас способность – обговаривать «Дебилашвили» [скандал с увольнением замглавы МВД Украины]», – возмущался Матиос.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть