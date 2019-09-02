Матиоса хотят босиком провести по Донбассу

02.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Отправленный в отставку бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос является одним из главных виновников многих преступлений киевского режима за последние пять лет.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наконец-то свершилось, новая власть уволила самого коррумпированного в Украине госчиновника – главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса.

Я этому искреннее рад, но не до конца. Лично я его знаю, и знаю, на что он способен ради денег – он готов предать близких, готов уничтожать население Украины. Именно он прикрывал и скрывал миллиардные хищения и на этом обогащался. Именно он с помощью средств массовой информации разжигал межнациональную ненависть и рознь, распространяя ложь о русских в Донбассе.

Он первый предал Януковича. Как вы знаете, он ранее до 2014 года работал в Администрации президента Украины. На его совести тысячи без вести пропавших в Донбассе украинцев. На его руках – кровь, боль, трагедия нашего народа», – написал политик.

Также он выразил надежду, что Матиоса посадят пожизненно в тюрьму со строгим режимом, но перед этим привезут в Донбасс и продемонстрируют результаты его деяний.

«Не хочу показаться озлобленным человеком и показывать свою месть, но чисто по-человечески я хочу, чтобы этот недочеловек, русофоб ответил за все свои преступления и сел в тюрьму со строгим режимом на пожизненный срок.

Но перед оглашением приговора я хочу, чтобы этого мерзкого человека повезли в Донбасс в наручниках, чтобы сняли с него обувь, и чтобы он прошелся по всем местам, которые украинская армия беспощадно разбомбила. После этого повели на разбитое кладбище, чтобы он увидел своими глазами, как каратели боятся мертвых. После этого свозить его на Аллею маленьких погибших ангелов и все это заснять на камеру и показать в Украине. Уверен, что он еще и наказание понесет перед Богом.

Вот мое мнение про это существо. Назвать его человеком у меня язык не поворачивается», – добавил Журавко.