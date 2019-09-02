Назначенец Зеленского турнул высокопоставленного карателя

02.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка отправил в отставку главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Соответствующая информация размещена на сайте генпрокуратуры, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что Матиос отправлен в отставку приказом Рябошапки, а также на основании некоего письма министра обороны Украины от 02.09.2019.

«Кроме того, указанным приказом он [Матииос] исключен из списков личного состава Генеральной прокуратуры Украины и направлен в распоряжение Министерства обороны Украины для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы», – отмечается в сообщении.

Ранее Рябошапка, будучи еще заместителем главы офиса президента Зеленского, заявлял, что не видит необходимости в существовании на Украине военной прокуратуры и военной юстиции.

Отметим, что Матиос успел потрудиться на свергнутого в результате государственного переворота президента Виктора Януковича. Так, в 2011 2014 годах Матиос занимал должность заместителя руководителя Главного контрольного управления администрации президента Украины. Вскоре после утверждения во власти путчистов стал заместителем генпрокурора, а с августа 2014-го – главным военным прокурором.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Матиос рассказал об открытии уголовного дела против чиновников и общественных деятелей ЛДНР, занимающихся сбором доказательств преступлений ВСУ и подачей исков в международный суд.