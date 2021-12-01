Матвейчев: Отмашку на убийство мигрантов дали власти в Киеве

Новости Украины

За массовым расстрелом мигрантов, пытавшихся прорваться через украинскую границу со стороны Белоруссии в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, видеозапись которого была опубликована сегодня, должен понести ответственность напрямую президент Украины Владимир Зеленский.

К такому мнению в комментариях «ПолитНавигатору» пришли эксперты.

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Так, по мнению члена организации «Сильная Россия», эмигрировавшей из Украины активистки Светланы Пикты, то, что украинские военные расстреливают безоружных людей, давно не новость – началось это еще в 2014-м году в Донбассе.

«Украинские военные давно показывают свое лицо, расстреливая мирное население Донбасса, и то, что они творят на границе с Донбассом, уже за это Зеленский должен давно нести ответственность. Очень хорошо, что это все всплыло, хоть и с помощью Рината Ахметова. Если правда вырвется наружу, и наконец-то мировая общественность увидит, что творит Украина и чем она на самом деле является, а она является террористическим образованием, которое нужно запрещать, как ИГИЛ, то это хорошо», – заявила Пикта.

Военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко подчеркивает, что публикация видеозаписи расстрела наносит прямой удар по имиджу Зеленского и свидетельствует о преступлениях против человечности:

«Если убийство безоружных мигрантов украинскими силовыми структурами имеет место, то это преступление против человечности, и необходима масштабная реакция международных правозащитных организаций и союзов с целью введения против Киева политических, экономических санкций. Что касается происхождения данной записи и ее возможного использования во внутриукраинской политической борьбе – это обычная практика, поэтому, прежде всего, нужно дождаться верификации данного видео, после чего уже можно говорить, кто и как использует его. Но однозначно – это удар по имиджу… по имиджу Зеленского, который как президент возглавляет страну, осуществляющую массовые убийства безоружных мирных людей».

Ответственность за расстрел, осуществленный военнослужащими 61-й отдельной пехотной егерской бригады, по словам депутата Госдумы РФ Олега Матвейчева, должен понести лично Зеленский и его ближайшее окружение, но ждать международной реакции вряд ли стоит.

«Я не считаю, что это какой-то стиль Ахметова, но то, что произошли расстрелы мигрантов, нужно понимать, что ни один военный на себя такую ответственность инициативно не возьмет. Понятно, что этот вопрос решался на самом высоком уровне – лично Зеленским или кем-то из самого ближайшего окружения, например, из Совета безопасности и так далее. Конечно, здесь высшая украинская власть железно виновата. Но об ответственности говорить не приходится – международный уровень всячески покрывает Украину, мы видим, что творится с тем же малазийским «Боингом», который очевидно был уничтожен украинцами в целях провокации, и который уже несколько лет пытаются «повесить» на Россию. А вспомните Стокгольмский арбитраж, который принимает такие решения, которые история не знала. Поэтому я на международное правосудие здесь абсолютно не рассчитываю – мы видим, как оно политически ангажировано и выполняет команды Вашингтона и Брюсселя, поэтому – о чем тут может идти речь», – заключил Матвейчев.