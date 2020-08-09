Матвейчев: Предатель Лукашенко должен вымаливать прощение у России

09.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Оскорбительные публичные комментарии Александра Лукашенко на провокацию с задержанием 32-х граждан России в Минске разрушили доверие к президенту Белоруссии и подтвердили его готовность предать Союзное государство.

Об этом в эфире YouTube-канала «Национальный Курс» заявил российский политолог Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На месте Лукашенко сейчас никто не хотел бы оказаться, потому что – это позор, который он сейчас испытал и пережил. Я не припомню, чтобы какой-то публичный политики или президент какой-то страны публично и так серьёзно сел в лужу.

Может быть, не все читатели успели проследить за этим скандалом, я коротко расскажу: в Белоруссии задержаны некие 32 гражданина России, было объявлено, что это какие-то шпионы и враги. Лукашенко в ярости наболтал несколько обращений к народу, что теперь у Белоруссии с Россией не будет братских отношений, что Минск будет отныне дружить с США, ЕС и Китаем.

Потом Лукашенко дал интервью Гордону – это украинский журналист, который до этого называл Лукашенко «Вшой на гребешке». Президент Белоруссии в интервью рассказал, что: его сын Коля любит Гордона, передавал приветы Путину, что воевал бы за Крым, отметил, что Шойгу, вторгался в Донбасс», – напомнил Матвейчев.

«Потом выясняется, сейчас абсолютно достоверно, что присутствие якобы вагнеровцев на территории Белоруссии организовали украинские спецслужбы. Они нашёптывали Лукашенко, что готовится вторжение русских, что чуть не Стрелков захватит Витебск. Лукашенко этому всему верил.

Также министр иностранных дел Макей ему об этом рассказывал. Совет безопасности, все белорусские спецслужбы, которые верные и замечательные, оказалось, что их как последних лохов развели СБУ.

Сейчас говорят, что это устроили из США, но я думаю, что у американцев своих дел хватает. А вот братская наша Украина точно не могла пропустить такое событие, как выборы в соседней республике, чтобы рассорить Белоруссию и Россию», – подчеркнул аналитик.

«Мы понимаем, что сейчас доверие между Украиной и Белоруссией подорвано, из-за этой провокации украинских спецслужб. Теперь я думаю, доверять украинской информации о русских боевиках, которые куда-то устремились, конечно, Лукашенко не будет.

Теперь Лукашенко должен с новой силой ринуться в объятие России и вымаливать прощение. После того, что он наговорил и всех глупостей, которые он устроил.

Мы лишний раз убедились в его предательской позиции в отношении России. Но другого у нас нет никого кроме него, и у Белоруссии нет никого кроме России, ведь Белоруссия в значительной степени имеет благополучие, не только за счёт дешёвых энергоносителей, но и за счёт того, что Россия предоставляет Белоруссии свои рынки и позволяет зарабатывать на наших гражданах.

Поэтому мы будем продолжать работать с Белоруссией, несмотря на характер Лукашенко. Путин рассуждает так, что: «Какие бы ни были президенты, а народы наши все ровно братские», – заключил эксперт.