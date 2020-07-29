Воевали в Донбассе. В Киеве хотят выдачи задержанных в Белоруссии вагнеровцев

29.07.2020, Москва, Елена Острякова

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Украина должна потребовать от Белоруссии выдачи бойцов ЧВК «Вагнер», многие из которых воевали на Донбассе.

Об этом Климкин написал в своем «фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российские боевики из Вагнера задержаны в Минске. Что они там делали и чего хотели перед президентскими выборами – это понятно – контроль Лукашенко. Но у сети уже есть фамилии, я бы быстро их проверял, если бы они не воевали на Донбассе и если да, то требовал бы немедленной выдачи Украине. Во-первых, им нужно организовать здесь шоу-суд, а во-вторых будет кого поменять на наших политзаключённых и заложников», – написал Климкин.

Журналист американского «Радио Свобода» Франак Вечорка считает, что вопрос о выдаче задержанных бойцов Украине станет тестом для белорусской власти.

«Почему бы нет. Вот это и был бы тест для власти – срежиссировано или нет», – написал Вечерко в своем телеграм-канале.

Напомним, белорусские СМИ выложили полный список 33 бойцов ЧВК «Вагнер», задержанных белорусскими правоохранителями под Минском. Уже известно, что 17 из них воевали на Донбассе, ни есть в базе «Миротворец».

Журналист Александр Коц заметил, что фамилии бойцов в белорусском списке написаны точно так же, как и на «Миротвореце». Если на скандальном украинском ресурсе нет отчеств, не указывают их и белорусские правоохранители.

«Всего на Миротворце есть 17 фамилий из «белорусского списка». Многие из них – граждане Украины, воевавшие в Донбассе. Хотя могли уже получить российское гражданство. Но почему тогда фамилия Дрыги написана по-украински. Ох, Батька, доигрался ты, кажется», – написал Коц в своем телеграм-канале.

Писатель Захар Прилепин заявил, что среди задержанных есть бойцы его бывшего батальона.

Среди задержанных в Минске бойцов ЧВК действительно есть несколько бойцов из нашего батальона (который на данный момент уже не существует, напомню). Но то, что люди, воевавшие и воюющие в армии ДНР и ЛНР – воюют не только там, давно известно. Выезжают они и в Сирию, и в иные тёплые воюющие страны. Но если белорусское руководство начнёт эту историю использовать в своих целях – это, конечно, нелепо будет выглядеть.

Тут, насколько я могу судить со стороны, обычная история – хорошо обученные люди движутся в определённых направлениях по своим маршрутам, у них свои дела, никакая Белоруссия им не нужна. То, что три десятка мужиков в камуфляже собирались в какую-то другую сторону, и белорусским спецслужбам отлично понятно. Уж не знаю зачем они всё это затеяли», – заявил Прилепин.

Напомним, ранее военкор Семен Пегов сообщил, что вагнеровцы использовали Белоруссию как транспортный хаб во время карантина, чтобы вылететь в африканские страны. Это происходило с ведома белорусских спецслужб и лично президента Александра Лукашенко.