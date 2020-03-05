Матвиенко надела траур на встречу с Лукашенко

05.03.2020, Москва, Елена Острякова

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала депутатов Национального собрания Белоруссии содействовать интеграции с Россией.

Об этом она заявила сегодня в Минске на встрече со спикером Палаты представителей Владимиром Андрейченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно дальше продвигаться в сторону завершения обсуждений, согласования, принятия. Опять-таки, в случае взаимной заинтересованности. Здесь роль парламента в плане парламентского контроля проблем, которые есть, движения вперед, тоже велика…

Парламентам есть над чем подумать с точки зрения унификации, гармонизации, сближения наших законодательств, особенно в экономической сфере, чтобы максимально убрать препятствия, которые мешают бизнесу, экономоператорам, промышленным операторам», – сказала Матвиенко.

Примечательно, что практически одновременно с российским спикером министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что страна прекращает работу над дорожными картами по интеграции.

«Давайте решим вопросы с нефтяными поставками, а потом уже будем дальше думать. Не работает сейчас рабочая группа. Смысла нет работать над этими дорожными картами, пока не будут решены эти вопросы поставок нефти», – отрезал Макей.

Возможно, поэтому Матвиенко, которая встречалась с депутатами в розовом костюме, отправилась к президенту страны Александру Лукашенко – вся в черном. Тот встретил ее с подарками и вручил орден Франциска Скорины (белорусского первопечатника) за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Белоруссией и Россией. Кроме того Лукашенко подарил Матвиенко букет белорусских цветов, икону Святой Валентины Минской и книгу «Смак беларускай кухнi».