Матвиенко сообщила, когда сенаторы от новых территорий приступят к работе в Москве

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Уже на этой неделе 6 сенаторов из новых регионов России приступят к работе в Совете Федерации.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В соответствии с действующим законодательством власти наших новых субъектов приняли решение о делегировании 6 сенаторов: 4 сенатора от исполнительной власти и 2 (из Донецкой и Луганской областей) от законодательной власти. Два оставшихся сенатора от Херсонской и Запорожской областей будут делегированы после выборов региональных парламентов в день единого голосования в сентябре следующего года. Но 6 сенаторов незамедлительно включатся в нашу работу», – сказала Матвиенко.

По ее словам, в Совфеде уже установлены флаги новых субъектов, для новых сенаторов подготовлены места в зале заседаний и рабочие кабинеты.

«И мы хотим уже 23 декабря вручить им удостоверения с тем, чтобы они себя чувствовали полновластными сенаторами РФ. Мне кажется логичным и правильным, что мы в этом году завершаем процесс формирования сенаторского корпуса за счет новых субъектов федерации. Они должны иметь своих представителей на федеральном уровне», – сказала Матвиенко.

Она напомнила, что президентом РФ поставлено задание сравнять уровень развития новых регионов с общероссийским к 2030 году.

«С начала следующего года мы будем оказывать активное содействие новым регионам в приведении их регионального законодательства в соответствие с российским. Будем оказывать практическую поддержку. Наша комиссия законодателей уже приступила к этой работе. Мы будем делать все, чтобы как можно скорее эти субъекты не только юридически почувствовали себя россиянами, но и во всех сферах деятельности ощутили, что они полноправные граждане России», – сказала Матвиенко.