Мажоритарщик Зе оказался отмазанным насильником и педофилом

24.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Новая власть на Украине, пришедшая в ходе «Великой зелёной революции», как в ходе событий 1917 года, изгонит всех профессионалов, не сможет решить ключевые вопросы и забудет о любых мирных инициативах по Донбассу.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я почему назвал «Великая зелёная революция», потому что сейчас она мне напоминает Великую Октябрьскую революцию. Пришли кухаркины дети во многом. Смели хороших дворян, смели генералов, смели тех, кто управлял и неплохо. Они поняли через некоторое время и начали звать: «А ну идите сюда».

Посмотрите, что у нас за вызовы. По первым звукам я вижу, что или дефолт, или продажа земли в обеспечение. Как-то вот народ, всё-таки, избирал Зеленского на мире. Я что-то про мир не слышу. Я не слышу про мир, я не слышу про выполнение Минска. Всё, что Кучма или другие говорят про мир или про реальные шаги, как встретить осень – никто не реагирует, все живут в хайпе. Но это же проходит», – предупреждает он.

Далее Червоненко принялся «мочить» кандидата от «Слуги народа» Олега Колева, победившего его на 134-м мажоритарном округе в Одессе, открыв свои инсайды о двух уголовных статьях в послужном списке данного персонажа: об изнасиловании и педофилии.

«Я проиграл, вы не понимаете кому, бой с тенью. Я его видел один раз, этого соперника, и он, увидел меня и с разгона в дверь ударился, разбил лоб, не дал даже зашить ему, при Разумкове. Потом я за ним гонялся кругом, я хотел его видеть на встречах – нету, ни одной встречи. Я устроил дебаты, вырезал его картонку-дурилку, они не пришли. Я делал срезы, никто не знал. Я хотел понять, кто это за человек, а он засекречен. А я все-равно, помните, кем я работал, начальником безопасности, из милиции выгнал – документы при мне. Его сотрудники, следователи.

Я говорю открыто: Олег Колев, человек, победивший, типа, меня. Олег Колев, следователь украл вещдоки у своей соседки Анны Ющенко, следователя, золото и деньги. Ничего – выгнали. 1997 год, два уголовных дела: одно 117-е с отягчающими, это изнасилование с избиением, и 121-е, педофилия. Это всё засекречено. После этих статей я говорю на весь союз, это не моя информация, это засекреченное обращение ветерана правоохранительных органов. После этих статей на милицейской зоне идут, извините, в петушатник. После этих статей, которые такие, это самое страшное.

Он не пришёл даже ответить, я бы ему даже про статьи не говорил. Я хотел понять: «Ты из Измаила, газета какая-то «Дунайская селёдка», ты о чём говорить будешь?» Для чего вы делали мажоритарку? Люди хотят каких-то решений. Люди хотят чего-то. Получается, что набрали не просто так, на свободе он, наверное, потому что он завербованный, иначе оно не может быть. Ну не бывает с такой статьёй, что люди гуляют по свободе», – сокрушался экс-министр.

Примечательно, что если подобное заявление Червоненко действительно правдиво, а не является криком души обиженного проигравшего, тогда президент Украины Владимир Зеленский снова предстаёт в невыгодном свете: с одной стороны, он демонстративно выгоняет с рабочего совещания секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка из-за его криминального прошлого, а с другой – пригревает на груди реального преступника с серьёзными статьями.