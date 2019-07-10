10.07.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Скандал, Украина
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Юлия так хотела взаимности: Зеленский демонстративно отверг

Президент Украины Владимир Зеленский выгнал с рабочего совещания секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка, члена партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Поводом послужило криминальное прошлое народного избранника, , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я тут прочитал в газете, скажите, правда или нет: член «Батькивщины», секретарь Бориспольского горсовета, ранее осужденный часть третья, 142 Украины, разбой с причинениям тяжких телесных травм Ярослав Михайлович…». Это вы? Николаевич? Вы? Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник! Плохо слышишь? Я вас спрашиваю, это вы? Выйдете, будете в райадминистрации кричать!» – потребовал Зеленский.

«Я не в райадминистрации», – пытался перечить Годунок.

«А мне всё равно, где ты», – ответил президент.

«Цирк… люди приехали…чтобы денег…смс-ки всякие, глупости читаете», – выкрикивал обиженный депутат.

«По-английски: exit. Идите-идите, «глупости». Ты точно не президент, у президента нет криминала», – отмахнулся в ответ Зеленский.

Тимошенковец всю дорогу к выходу продолжал кричать, пытаясь оправдаться.

«Иди, гуляй, Господи», – раздражённо закончил Зеленский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на днях обслуживающие штаб «Батькивщины» политологи провели пресс-конференцию в Киеве, где озвучивали тезисы о необходимости создания коалиции партий Тимошенко и Зеленского после парламентских выборов, где «газовая принцесса» получит должность премьер-министра.

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