Мажоритарщики Зе «сольются» при первом же шухере

22.07.2019, Москва, Владимир Гладков

«Монокоалиция» победившей партии Владимира Зеленского в Верховной Раде может оказаться нестабильной, ведь мажоритарщики – народ ветренный: как только они почуют неладное, сразу же покинут тонущий корабль.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Монокоалиция, которая приблизительно будет состоять из 120-122 депутатов-списочников и мажоритарщиков, – это очень неординарная ситуация.

Я хорошо знаю, что такое мажоритарщики: как только они почувствуют, что что-то изменилось, они рванут первыми. А дальше что? Новые выборы? Снова потрясение?

Да Украина просто утонет в этих выборах! И уже у нас на носу муниципальные выборы, законность которых точно будет под большим сомнением», – подчеркнул нардеп.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Москве считают победу партии Зеленского сомнительной из-за рекордно низкой явки.