Мечта Зеленского – превратить киевские холмы в «кремлевские башни»

Украинский диктатор Владимир Зеленский полагает, что новыми перестановками во власти он создал похожую на российскую систему сдержек и противовесов. Но эта идея не реализуема на практике, поскольку Киев, в отличие от Москвы, не самостоятелен в принятии решений.

Об этом в беседе с видеоблогером Натальей Воронцовой заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если раньше вся власть была сосредоточена в руках Ермака, то Зеленский решил не создавать нового Ермака, а разделить власть между противоборствующими кланами и группами. Если было несколько групп, которых объединяло только то, что они одинаково ненавидели Ермака, то сейчас их просто столкнули лбами. Им дали возможность конкурировать друг с другом», – сказал политолог.

По его мнению, Зеленский считает, что создал систему, которая функционирует в России и получила неформальное название «башни Кремля».