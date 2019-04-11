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11.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Война, История, Политика, Пропаганда, Украина
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Мечтавший о походе на Москву министр Омелян попался на «логистическом сепаратизме»

Скандально известный министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян устроил перепалку в Facebook с экс-спикером МИД Украины Олегом Волошиным из-за темы отношения к истории Великой Отечественной войны.

Волошин опубликовал фотографию, где британский политик Борис Джонсон поздравляет ветеранов Второй мировой войны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это фотография на заставке официальной страницы одного из ведущих британских политиков Бориса Джонсона. Таково позиционирование человека, считающего себя британским патриотом. И пусть мне не рассказывают, что реальной мотивацией тех, кто хочет отменить празднование Дня Победы, не является простая правда: их деды и кумиры воевали на другой стороне», – прокомментировал фото Волошин.

На сообщение тут же посчитал своим долгом откликнуться министр Владимир Омелян.

«Реальная мотивация – говорить правду. Вторая Мировая война: 1939-1945. 1939-41 – Советский Союз – надежный союзник нацистской Германии, захватывают часть Финляндии, Западной Украины, Балтику. Далее мы боремся против нацистов. После отступления нацистов – боремся с коммунистами. А не вот ето фсьо: ни коровы, ни свиньи – только Сталин на стене. И с криком «за Сталина» никто на фронте не умирал», – прокомментировал Омелян, спровоцировав дискуссию.

«Ну это же чушь. Всё очень просто: если бы победили они (а в их рядах хватало и твоих земляков во вспомогательных подразделениях), они бы изменили мир до неузнаваемости. Это был бы настоящий Мордор. Если ты адекватный человек, ты должен признать это отправной точкой. А дальше уже можно рассказывать о тиране Сталине, заградотрядах, «мяснике» Жукове и тд. Мы должны ПРАЗДНОВАТЬ победу над нацизмом и его пособниками в лице усташей, квислинговцев, мельниковцев, дивизии «Галиция» и прочих. Делать это вовсе неравнозначно прославлению Сталина и большевиков», – ответил Волошин.

Омелян в свою очередь тут же козырнул власовцами, мол, под его знамёнами в разы больше было русских.

«Просто спокойно признай факт: и нацистская, и советская власть были оккупационными. Дальше будет легче», – посоветовал министр инфраструктуры.

«Да, и власовцы, Локотская республика, Казачий стан – я все это знаю. Для моей семьи это не было оккупацией. Они переживали все ее беды, ужасы и радости как свои. И таких большинство. Это вас, галичан, силой присоединили в 1939-м. Мы с вами в одной стране живем гораздо меньший промежуток времени, чем жили под одной крышей, например, с грузинами. Может, потому и так плохо понимаем друг друга.

Признай это – будет легче. У вас было 5 лет доказать, что по вашей модели будет лучше – не вышло. Отойдите в сторону и дайте спокойно возможность попробовать другим. Мы же с тобой на Майдане разве не за право свободно менять власть были?» – парировал экс-сотрудник МИД.

«А, ок, у нас избирательная технология сейчас Нет, друг, никуда миллионы, уничтоженные русскими, в сторону не отойдут. Они нам и с того света помогут построить успешную Украину для всех её граждан. Все только начинается. Сначала анализы сдайте, а то вдруг надо лечить, а не голосовать», – зло ответил Омелян.

В спор вступил брат экс-мидовца, бизнесмен Игорь Волошин.

«Господин министр, вы бы сделали ДНК тест на происхождение. А то гаплогруппы «вы» или «мы» слегка непонятны. Лично мне в той войне абсолютно ясно только то, что в случае победы «любителей свастик» меня бы не существовало. О вероятных сценариях среди моих родных мне вполне доходчиво объясняли выжившие в концлагерях и спасшиеся от расстрела. Но это все про дела давно минувших дней», – отметил он.

«Меня как гражданина Украины волнует в зоне ответственности вашего министерства другое. А именно, насаждаемый транспортный сепаратизм. Если нельзя добраться из одного областного центра в другой на машине…Это же логистический сепаратизм. Хочешь не хочешь, а регионы отдаляются друг от друга.

Неужели за столько лет нельзя было хотя бы начать снабжение Украины нефтепродуктами не произведенными из условной нефти марки «Urals». Тут без разницы – Прибалтика или Беларусь. В любом случае, российский бюджет своё с этого получит. Нет новых терминалов для приемки больших партий пропан-бутана, нет нефтепереработки из условной «Arab».

Я понимаю, что этот процесс сдвинуть с мертвой точки непросто. Но хоть каких-либо подвижек не видно. Ну о какой войне с Россией можно говорить когда они могут оставить нас без углеводородов в течение месяца? Вспомните хотя бы как логистику нефти защищали во время второй мировой», – добавил Игорь Волошин.

«Логистический сепаратизм – блестяще, брательник! Знай наших! Горжусь тобой! С твоего позволения буду использовать впредь эту метафору», – похвалил брата экс-сотрудник МИД.

Что же касается Владимира Омеляна, то он предпочёл далее тему не комментировать.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Омелян призвал сжечь “варварскую Москву”.

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