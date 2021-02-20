Мечтая о Польше, Украина продолжает опускаться на экономическое дно

20.02.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

В начале 1990-х Украина была богаче Польше, а сегодня украинский ВВП меньше польского в 3,5 раза, причем эта разница только увеличивается.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому журналу «Новое время» заявил глава правления «Райффайзен Банка Аваль», экс-заместитель главы Нацбанка Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Он не согласился с руководителем финансового комитета Верховной рады Даниилом Гетманцевым, который прогнозирует, что уровень украинских зарплат достигнет польского за 30−40 лет.

Как вы считаете, 30−40 лет — это реалистичный срок?

«30−40 лет нам не хватит. Украина в начале 1990‑х была богаче, чем Польша. ВВП на душу населения был выше. Теперь же ВВП на душу населения в Польше примерно в 3,5 раза превышает украинский показатель. Это произошло за 30 лет. То есть нам нужно за ближайшие 30−40 лет преодолеть разницу в развитии экономики в 3,5 раза. А эта разница только растет», – сказал банкир.

По его словам, нужно «догонять уходящий поезд, пока он не ушел еще дальше».

«Есть еще один важный момент, который ограничивает рост украинской экономики, — демография. В Индии, в Юго-Восточной Азии — быстрорастущее население и трудовые ресурсы, поэтому и экономический потенциал есть. А в Украине смертность существенно опережает рождаемость. Да еще и рабочая сила перетекает в Польшу. Поэтому, чтобы догнать Польшу в плане экономического роста, нужно еще остановить трудовую миграцию и простимулировать возвращение украинцев», – резюмировал Писарук.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Украина по экономическому развитию скатилась до уровня Габбона.

Читайте по теме: Зе-команда признала безнадежное отставание Украины от России и Польши.