Зе-команда признала безнадежное отставание Украины от России и Польши

09.07.2020, Киев, Ольга Козаченко

Правящий украинский класс мечтает догнать Россию и Белоруссию, где доход на душу населения значительно превышает аналогичные показатели Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил депутат ВР от партии «Слуга народа», председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Чтобы было понятно, мы в рейтинге стран по ВВП на душу населения находимся на границе последней трети, 130-е место где-то там плюс-минус, в зависимости от методов подсчета. Чтобы было понятно – в европейской части СНГ выше доход на душу населения. В Беларуси в два раза, в России в три раза. Выше в Армении. У нас минус 30% ВВП, если сравнивать с 1991 годом. Это что надо было делать со страной, и я сейчас говорю не только о власти, я говорю о всем обществе, чтобы за последние 30 лет упасть больше, чем кто-либо в мире? Что мы детям собрались оставлять?», – сказал Гетманцев.

Он напомнил, что в 1991 году на Украине сравнивали страну с Францией, а позже «тактично стали сравнивать себя с Польшей».

«А сейчас для того, чтобы достичь уровня ВВП Польши, нам надо 30-40 лет, при том что прирост ВВП Польши должен упасть, а у наш подняться до 7%. То есть это ваши дети станут взрослыми, уже очень взрослыми, понимаете? Мы неадекватно оцениваем свою роль в мире, продолжаем раздувать щеки, угробив свою страну», – считает глава парламентского комитета.

Он подчеркивает, что такое положение дел есть «следствие безответственных действий всего взрослого населения нашей страны, не только власти» и призывает «через поколения достичь и превзойти наших соседей».

«Вы про Россию?», – уточнило издание

«Про Россию, Беларусь. Достигнем СНГ, а дальше у нас будут новые рубежи. Для того, чтобы стало, как в Польше, нам надо сорок лет работать. Как Моисей водил сорок лет евреев по пустыне, нам надо сорок лет кропотливого каждодневного труда, а не на День Конституции после карантина трехмесячного устраивать сорокакилометровую пробку в Одессу, ехать на отдых», – резюмировал Гетманцев.