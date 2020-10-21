Медаль «За американские санкции» предложено ввести в России

21.10.2020, Москва, Владимир Гладков

России пора расстаться с «комплексом неполноценности» и перестать чувствовать себя виноватой за выдвигаемые Западом обвинения, а лучше, чтобы претензии были не голословными, воплощать их в реальность.

Об этом эфире телеканала «Россия1» заявил российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По крайней мере, риторически у нас должен быть не реактивный, а проактивный подход, потому что мы действительно слишком часто извиняемся, мы постоянно что-то пытаемся им доказать, чем подтверждаем определённый комплекс неполноценности.

Они говорят – «да вы полные уроды», а мы говорим – «да нет, вы нас поймите, мы не уроды, у нас просто было тяжелое детство» и прочее.

Сколько можно этим страдать? Это уже не дипломатия, это не моральность политики, это очевидный комплекс неполноценности, который очень глубоко где-то сидит и каким-то образом выражается. Я не говорю про конкретных людей, я говорю вообще.

Например, обвинили этих людей в том, что они хакеры, – медаль им сразу, сразу же медаль. Надо чеканить медаль «За американские санкции», «За европейские санкции».

И тут же – их обвинили, а мы им символическую медаль или знак отличия. У меня уже было бы несколько и, в принципе, я бы носил.

У меня, кстати, есть такой по приколу знак – «Он персона нон грата в Литве». Это одно из первых, что было с Литвой, там вообще «заповедник демократии» и так далее», – заявил Михеев.

«Если нас так по беспределу постоянно обвиняют во всем, какой смысл быть обвиняемыми и ничего не делать? Давайте, пусть нас обвиняют, но мы будем что-то делать. Говорят – вы, там, пятое-десятое, перевернули выборы в интернете – так давайте это делать!», – добавил политолог.

Он подчеркнул, что был бы совсем не против, если бы всё это было правдой.

«Я хочу, чтобы мы влияли на американские выборы, я этого хочу, чтобы наши хакеры влияли на американские выборы, я хочу, чтобы хакеры в зависимости от настроения остановили Олимпиаду или запустили. Я хочу этого, потому что это есть элемент власти. А разве мы не хотим влияния в этом мире? Если есть такая возможность, давайте её развивать, если этого еще этого не делали, то давайте сделаем, потому что нас всё равно будут в этом обвинять», – предложил Сергей Михеев.