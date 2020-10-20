Запад охватил рецидив оголтелой русофобии – Песков

20.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Министерство юстиции США предъявило обвинение шести россиянам в хакерских атаках, в том числе на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане в 2018 году и президентские выборы во Франции в 2017 году.

Об этом заявили на сайте ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ФБР неоднократно предупреждало, что Россия является крайне способным киберпротивником и информация, представленная в этом обвинительном заключении, показывает, насколько всепроникающей и разрушительной является кибердеятельность России», – заявил заместитель директора ФБР Дэвид Боудич.

В посольстве России в Вашингтоне отвергли эти обвинения.

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские спецслужбы никогда не предпринимали никаких хакерских атак, тем более против таких международных спортивных мероприятий, как Олимпиада.

«Мы видели соответствующую информацию на этот счет, но смотрите, мы с сожалением наблюдаем тенденцию, когда Россию или российские спецслужбы обвиняют уже во всем и вся. Это уже, собственно, напоминает такие с постоянностью встречающиеся рецидивы такой оголтелой русофобии, которая, конечно же, не имеет ничего общего с реальностью», – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что российские спецслужбы никогда не предпринимали никаких хакерских атак.

«Российская Федерация и российские спецслужбы никогда не предпринимали никаких хакерских атак, тем более против Олимпиад», – добавил он.