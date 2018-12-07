Медиаменеджер Коломойского жалуется: законы рынка мешают украинизировать сериалы

07.12.2018, Киев, Игорь Петров

Хотя на украинском телевидении новости и развлекательные проекты тотально перевели на украинский, сериалов это пока не коснулось, и это портит всю картину для украинизаторов.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил генеральный директор группы “1 + 1 медиа” Александр Ткаченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Практически все телеканалы в части новостей перешли на украинский. Большой зоной проблемы являются сериалы. Сериалы, которые делают для двух стран, России и Украины имеют гораздо больший коммерческих потенциал чем те, которые делают только на украинском. Например, в этом году мы сделали два сериала, «Школа» и «Две матери» на украинском. После того, как были введены квоты, ко мне пришли продюсеры и сказали: «а что это, мы одни зеленые?».

Изменений в отношении украинского в сериалах не произошло – практически все сериалы за редким исключением, идут на русском. И это создает совсем другой контекст в восприятии телевидения как такового. Один из трех китов – развлекательные проекты, новости и сериалы – продолжает идти на русском. Если ситуация будет в том виде, в каком она есть сейчас, она «зацементирует» этот процесс и сериалы будут продолжать делать на русском. Нам, людям, которые находятся в конкуренции, будет достаточно тяжело конкурировать с сериалами, которые идут в прайм-тайм. Это совсем другая нагрузка с точки зрения возвращения денег», – сказал он.