Меджлисовцы неожиданно подружились со своими врагами

28.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Меджлисовцы, до 2014 года бывшие противниками запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир», после воссоединения Крыма с Россией стали поддерживать террористов и выдавать борьбу с ними за «репрессии» крымских татар.

Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Меджлис, запрещенная организация, которая еще до 14-го года имитировала активную борьбу с «Хизб ут-Тахрир», вдруг здесь выступает в качестве защитника и занимается подменой понятий, выдает приверженцев «Хизб ут-Тахрир», хотя в этом движении люди разных национальностей, за крымских татар. Потому что антироссийская активность формируется именно трансляторами в виде руководителей Меджлиса Джемилева и Чубарова, этой западной идеологии.

Конечно же, они будут выдавать и дальше этих людей за угнетенную часть крымско-татарского населения, хотя именно адепты «Хизб ут-Тахрир» всегда, особенно до 14-го года, активно отрекались от этнической идентичности, считали, что культурные связи, традиции чужды для приверженцев «Хизб ут-Тахрир», – заявил Бальбек.

Как сообщал «ПолитНавигатор», вчера крымские силовики задержали 20 человек в результате обысков, которые прошли по делу об участии в запрещенной в РФ исламистской террористической организации «Хизб-ут-Тахрир».