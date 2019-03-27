В Крыму «упаковали» 20 человек по делу «хизбов»: Украина уже истерит в Совете Европы

27.03.2019, Симферополь, Виктор Орлов

20 человек были сегодня задержаны в результате обысков, которые прошли утром по делу об участии в запрещенной в РФ исламистской террористической организации «Хизб-ут-Тахрир».

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«20 человек в итоге. Обвиняют в участии в террористической организации», – сообщил в своем блоге корреспондент либеральной «Новой газеты» Антон Наумлюк, оказывающий информационную поддержку задержанным.

Сейчас дело одного из задержанных рассматривается в Киевском райсуде Симферополя.

«У суда собралось большое количество сочувствующих… Одновременно прибыли сотрудники ОМОН. Присутствующим объявили, что они должны разойтись, ссылаясь на законодательство о проведении митингов. Возможны задержания», – сообщил Наумлюк.

Представитель МИД Украины Дмитрий Кулеба уже заявил, что Украина считает спецоперацию российских силовиков против исламистов в Крыму «политическими репрессиями».

Я только проинформировал Генерального секретаря и послов государств-членов Совета Европы об очередной системной атаке российских оккупантов на крымских татар в Крыму… Мы ожидаем не только очередное выражение обеспокоенности, а конкретные шаги по защите прав крымских татар.

Если эти шаги будут хотя бы на 50% такие же энергичные, как попытки некоторых влиятельных сил в СЕ вернуть Россию в ПАСЕ, выдав ей индульгенцию за агрессию против Украины, права людей в оккупированной зоне будут защищены.

А то у нас так получается: если надо помочь России, то и заседания созываются, и документы готовятся, и юристы обосновывают позиции, и звучат заявления о необходимости конструктива.

А когда надо защищать жертв российской оккупации, то сейчас максимум, что можно выжать из СЕ, это заявление об обеспокоенности», – не скрывает недовольства Кулеба.