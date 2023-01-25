Медлить нельзя – к лету Россия пошлет полумиллионную группировку – экс-замначальника Штаба ВМСУ

Анатолий Лапин.  
25.01.2023 13:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Россия, Украина


Украине нельзя медлить – уже весной-летом в бой могут быть брошены дополнительные полмиллиона российских войск.

Об этом в эфире интернет-канала «Сейчас» заявил бывший замначальника Штаба ВМСУ Андрей Рыженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нельзя медлить – уже весной-летом в бой могут быть брошены дополнительные полмиллиона российских...

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По мнению Рыженко, украинский мобилизационный потенциал в разы уступает российскому.

«Они уже мобилизовали 300 тысяч, могут еще мобилизовать полмиллиона. В принципе, из-за этого фактора, если мы дотянем до лета, то может быть угроза, что эти полмиллиона могут пойти на фронт.

«Другое дело – будет ли у них техника и оружие для этого, но в плане человеческого ресурса, действительно, они нас значительно превосходят. В Украине, например, наш потенциал человеческий мужского населения 18-60 лет составляет 12 миллионов, а в России такой показатель – 40 миллионов.

То есть, видите, это такая историческая черта. Потому нам время терять сейчас не очень можно, но тут проблема в том, что у нас с оружием также есть проблемы», – заявил Рыженко.

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