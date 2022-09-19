Медлительность ВС РФ и отступления воодушевляют НАТО – ветеран

19.09.2022  15:53 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Страны Запада активно следят за тем, как на Украине ведет боевые действия российская армия.

Об этом в эфире интернет-канала «Сталинград» заявил глава движения «За Отечество», морской пехотинец, участник боевых действий на Донбассе Иван Отраковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны Запада активно следят за тем, как на Украине ведет боевые действия российская армия....

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«В том числе и страны НАТО смотрят за тем, как воюет армия России. Если мы начнем сдуваться, терпеть поражение, отходить, то будут сделаны выводы. Чем успешнее армия России наступает, тем большее количество солдат ВСУ переходит на сторону русских войск, тем меньше страдают мирные жители, тем быстрее будет победа и тем быстрее наступит спокойная мирная жизнь и пойдет восстановление порушенных городов», – сказал ветеран.

«Повторюсь, что страны Запада смотрят и сопредельных государств. Когда они видят поражение русской армии, это воодушевляет, во-первых, солдат ВСУ, нацбаты и количество наемников увеличивается. В том числе, со стороны Прибалтики – это я точно знаю, со стороны Польши – я точно знаю, со стороны Германии, Великобритании, Израиля. Количество растет и все это придет на нашу землю», – заявил Отраковский.

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