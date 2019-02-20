Медведчук готовит Донбассу бойню – еще большую, чем в 2014 году

20.02.2019, Москва, Михаил Рябов

Украинские политики, рядящиеся в одежды «оппозиционеров» и «миротворцев», готовят для Донбасса сценарий, который может обернуться еще более масштабным кровопролитием, нежели была в 2014 году.

Об этом в своем блоге рассуждает экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский, приводя в пример выступления украинского политика Виктора Медведчука, который любит рассуждать о примирении, в ходе которого Киев будет решать, кому в Донбассе даровать амнистию, кому – бежать в Россию, а кого Украина зачистит без сожаления как военных преступников.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Когда Грызлов был назначен представителем России в минской переговорной группе, его помощники обратились к нам с просьбой помочь им разобраться в том, какие существуют так называемые «красные зоны» с нашей стороны, куда в переговорах заходить не следует. Понимая, что предложение просто послать Украину подальше вообще и в частности принято не будет, мы обозначили ряд пунктов, которые в принципе не обсуждаются. Среди них была амнистия. Принять из рук Украины амнистию – значит признать себя виновными, но прощёнными, а если кто и виноват в произошедшем – то это весь этот легион демонов, который никак не может разобраться в предпочтениях: кому достанется веревка, кому пуля, а кого просто нужно погрузить с головой в сельский туалет и подержать там минут несколько», – напомнил Ходаковский.

«Слушая Медведчука позавчера на украинском 112-м канале, я подтвердил для себя ряд вещей. Первое: вся эта шумиха украинских претендентов на папаху вокруг Донбасса, когда они чуть ли ни в унисон говорят об автономии, самоуправлении и прочих бла-бла – просто политические спекуляции. Перекрестный опрос украинцев показывает, что большинство из них выступает за прекращение войны. При этом все понимают, что никакое прекращение невозможно без определённых уступок, которые, в принципе, изложены в минских договоренностях. А если большинство электората хочет прекращения войны – значит нужно его пообещать.

Один только вопрос: если люди с оружием в руках оружие не сложат – никакого прекращения войны не будет, а им Медведчук пообещал, по сути, смерть, если учесть, что происходит с добровольцами в украинских тюрьмах. Или может он предполагает, что Россия пустить их к себе – всех, кто воевал против хунты? Всех больше сотни тысяч человек по обеим территориям? Озлобленных, ищущих виноватого, лишенных крова, часто семей, и начнущих считать себя преданными Россией? Это сейчас численность нашей армии ограничена минском, но я уже говорил, что только через Восток прошло восемь тысяч человек, и когда перед ними замаячит “перспектива” массовой зачистки – каждый встанет под ружьё, и армия возрастёт в разы. И драться они будут с остервенением приговорённого к смерти. Так что выходит, что господа “миротворцы” на самом деле готовят ещё большую бойню, чем была даже в четырнадцатом», – подчеркивает командир ополчения.

«А из этого следует, что я со своей позицией “ничего у них не получится” более прав, чем те, кто считает автономию в бандеровской Украине вполне себе реальной. Я понимаю, что Медведчука прижали, и он пустился на уточнения, и слава Богу: точки расставлены. Больше вопросов не имеем, но если забыть, что Медведчук говорит не о нас, когда говорит, что на тех, кто воевал, убивал, или своими действиями приводил к смертям, амнистия распространяться не может, то его слова звучат пророчески: действительно, тем, кто эту войну развязал, прощения быть не должно», – заключил Ходаковский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Виктор Медведчук, один из представителей Киева на переговорах в Минске, заявил, будто почти половина жителей ДНР и ЛНР настроена на возврат в Украину.

Заявление Медведчука прокомментировал советник погибшего главы ДНР Александр Казаков.

«В соответствии с опросами наших московских коллег, количество жителей ДНР, которые готовы в том или ином виде – речь идёт о возвращении на Украину в виде какой-то широкой автономии, конфедеративных началах – не превышает 15%. Эту цифру я могу точно назвать, хотя социология у нас закрытая, но раз уж начинают выбрасывать всякую чушь… Все остальные делятся на тех, кто хочет присоединиться к России или отстаивает независимость. Этот опрос проводили мастера экстра-класса», – подчеркнул Александр Казаков.