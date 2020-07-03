Медведчук и Шарий наладили сотрудничество – украинские СМИ

03.07.2020, Киев, Ольга Козаченко

Между центрами влияния украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» возникли серьезные разногласия, чреватые расколом.

Об этом в публикации на страницах журнала «Український тиждень» пишет бежавший из Донецка пропагандист Денис Казанский, введенный недавно Киевом в состав украинской делегации на переговорах в Минске.

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«Слухи о серьезных разногласиях между группами Медведчука-Рабиновича и Левочкина-Бойко ходят уже давно. Виктор Медведчук в своих интервью прямо говорил, что считает Януковича, Азарова и политиков из их окружения предателями (намекая при этом на Левочкина и Бойко). Впрочем, на слухи можно было бы не обращать внимания, если бы не конкретная ситуация, сложившаяся на Донбассе», – отмечает Казанский.

По его словам, на подконтрольной Киеву территории Луганщины ОПЗЖ фактически существует в виде двух параллельных проектов – команды Бойко, в которую входят его давние соратники и партнеры и, собственно, ОПЗЖ, которой в основном занимаются малоизвестные политики второго эшелона.

«Например, областную организацию партии в области возглавляет молодой политик Ростислав Дубовой. Он контролирует партийные соцсети, в которых совершенно не упоминаются фамилии людей из команды Бойко – куда более известных политиков, действующих нардепов из фракции ОПЗЖ Сергея Дунаева и Юлия Иоффе», – пишет автор.

Он утверждает, что на данный момент между группами Медведчука и Бойко сохраняется договоренность о том, чтобы формировать региональные списки на местных выборах в Донбассе из расчета 50 на 50.

«Скорее всего, провести своих депутатов Медведчук и Бойко смогут и с помощью франшизы партии Шария, которая имеет Донбассе высокие рейтинги на уровне 10%, но при этом, как и «Слуга народа», является по сути виртуальной организацией, весь рейтинг которой держится на раскрученной фигуре лидера.

Местные ячейки партии Шария если и существуют, то активной деятельности не ведут. Но вдохнуть в них жизнь с помощью своих людей вполне смогут политики с ОПЗЖ. Судя по постоянному присутствию Анатолия Шария в эфирах телеканалов Виктора Медведчука, а также высказываний самого Медведчука, который называл партию Шария «дружественной силой», сотрудничество между политиками уже налажено. А остальное – дело техники», – резюмирует Казанский.