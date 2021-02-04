Медведчук объявил Зеленского «сукиным сыном»

04.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Указ президента Украины о запрете трех оппозиционных телеканалов обусловлен тем, что страна находится под внешним управлением.

Об этом в интервью «Известиям» заявил один из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук, с которым связывают заблокированные СМИ.

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Он надеется, что на такой вопиющий случай цензуры отреагируют европейские страны.

«Но если такой реакции не будет или она будет недостаточной по своей эффективности, то это можно объяснить только одним: Украина находится под внешним управлением Запада. И в этой ситуации, как в известном высказывании, — «сукин сын, но свой». В данном случае — о президенте Зеленском. Ну что ж, он там борется с чем-то, понятно, что не очень законно, но, может быть, в этой ситуации можно и такими методами», – сказал Медведчук.

Он уверен, что все действия Зеленского были согласованы с США.

«Вашингтон ввел внешнее управление в Украине начиная с 2014 года, «успешно» управлял Украиной при Порошенко и продолжает «успешно» и «эффективно» делать это при Зеленском. Всё, видимо, было согласовано, дали отмашку из-за океана. И он понимает: при чем тут конституция, при чем тут мнение людей, при чем тут каналы и это странное словосочетание «свобода слова»?

Если дали отмашку, буду делать. Тем более ему это выгодно, потому что как минимум три рупора, рассказывающих о том, каким является для граждан президент Зеленский, прекратили вещание и закрыли рот», – резюмировал Медведчук.