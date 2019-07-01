«Медведчук покажется цветочками». Запад намерен нагнуть Украину в Донбассе

01.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Запад договорится с Россией и в принудительном порядке заставит Украину выполнять эти договоренности, если она сама не предложит рабочий вариант восстановления отношений с РФ.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил эксперт-международник, экс-глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация в ПАСЕ – это последний колокол прямо, а не звоночек, что если мы не предложим свой вариант договоренности с Россией – именно договоренности, а не «давайте еще пять лет санкции подержим», то все, этой опции нет. Или мы предлагаем свой план и подтягиваем под него Запад, давить на Россию, или договорятся без нас и просто сверху нам спустят в директивном порядке. И тогда даже предложение Медведчука по поводу автономии Донбасса могут цветочками показаться», – заявил Волошин.