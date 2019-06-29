Медведчук получил контроль над еще одним крупным ТВ-каналом Украины

29.06.2019, Москва, Михаил Рябов

Политик Виктор Медведчук приобрел 80% акций одного из самых рейтинговых на Украине телеканала «Интер», которые продал ему беглый олигарх Дмитрий Фирташ, находящийся в Австрии, где ему угрожает выдача в США по обвинению в коррупции и 50 лет заключения.

Об этом сообщает Украинский институт анализа и менеджмента политики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В связи с высокой вероятностью экстрадиции Дмитрия Фирташа в США, последний активно «сбрасывает» активы своим партнерам.

Так, свою долю 80% акций ЧАО «Телеканал «Интер» он продал Виктору Медведчуку, который владеет медиахолдингом «Новости» (входят телеканалы «112 Украина», NewsOne, ZIK). Остальные 20% акций «Интера» остаются у Сергея Левочкина (партнер Медведчука и Фирташа по «Оппозиционной платформе – За жизнь»).

Тяжело будет команде Зеленского, поскольку они зашли в конфликт с Медведчуком, который усиливается в информационном пространстве, в частности, планирует еще купить у Петра Порошенко «Прямой» (уже негласно его контролирует) и «5 канал», – говорится в сообщении.