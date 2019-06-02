Медведчук придумал, как наказать Ахметова

02.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Если ранее ориентирующихся на Рината Ахметова экс-«регионалов» приглашали в «Оппозиционную платформу», предлагая 30 процентов мест в предвыборном списке, то теперь подопечным украинского олигарха вряд ли удастся довольствоваться такой щедростью Виктора Медведчука.

Об этом об этом в эфире своего YouTube-канала заявила украинская адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как относитесь к тому, что Вилкул припёрся к Медведчуку и хочет объединяться?» – дело в том, что некуда деваться Вилкулу, Мураеву, Ахметке, они вынуждены идти к Медведчуку, потому что иначе они совсем вылетят из политики.

Только, если раньше Медведчук предлагал Ахметову, насколько я слышала, аж 30 процентов в списке, то сейчас, естественно, он предлагает гораздо меньше», – ответила адвокат на вопрос подписчика.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее политтехнолог Андрей Золотарёв, комментируя аналогичный вопрос, также отметил, что одним из условий Медведчкука было прекращение финансирования Ахметовым «Радикальной партии» Олега Ляшко.