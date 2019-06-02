Медведчук придумал, как наказать Ахметова
Если ранее ориентирующихся на Рината Ахметова экс-«регионалов» приглашали в «Оппозиционную платформу», предлагая 30 процентов мест в предвыборном списке, то теперь подопечным украинского олигарха вряд ли удастся довольствоваться такой щедростью Виктора Медведчука.
Об этом об этом в эфире своего YouTube-канала заявила украинская адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Как относитесь к тому, что Вилкул припёрся к Медведчуку и хочет объединяться?» – дело в том, что некуда деваться Вилкулу, Мураеву, Ахметке, они вынуждены идти к Медведчуку, потому что иначе они совсем вылетят из политики.
Только, если раньше Медведчук предлагал Ахметову, насколько я слышала, аж 30 процентов в списке, то сейчас, естественно, он предлагает гораздо меньше», – ответила адвокат на вопрос подписчика.
Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее политтехнолог Андрей Золотарёв, комментируя аналогичный вопрос, также отметил, что одним из условий Медведчкука было прекращение финансирования Ахметовым «Радикальной партии» Олега Ляшко.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.