Медведчук рассказал про ограниченность Зеленского
Если Украина хочет вернуть ДНР и ЛНР в свой состав, то Киев должен пойти на прямые переговоры с восставшими регионами.
Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.
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Он обратил внимание, что в Киеве негативно отреагировали на его встречу с лидерами республик Донбасса Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, где была достигнута договоренность о передаче Украине четырех осужденных украинских военнослужащих.
«Вы же видите сегодня реакцию на нашу встречу, на которой вы тоже присутствовали. Говорят, что я встречался с руководителями непризнанных республик, с сепаратистами, и все остальное. Это ненормально. Ведь они граждане Украины, и один, и второй, которые сидели рядом со мной. Это Украина. И если мы хотим сегодня вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс, то должны вступать в прямые переговоры», – сказал политик.
Также он подверг критике заявления президента Украины Владимира Зеленского относительно урегулирования конфликта в Донбассе.
«И про «минские соглашения» не может господин Зеленский говорить, что мы их поддерживаем, потому что они привязаны к санкциям против России. Это не просто абсурд, это ограниченность», – резюмировал Медведчук.
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