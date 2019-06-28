Медведчук рассказал про ограниченность Зеленского

28.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Если Украина хочет вернуть ДНР и ЛНР в свой состав, то Киев должен пойти на прямые переговоры с восставшими регионами.

Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

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Он обратил внимание, что в Киеве негативно отреагировали на его встречу с лидерами республик Донбасса Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, где была достигнута договоренность о передаче Украине четырех осужденных украинских военнослужащих.

«Вы же видите сегодня реакцию на нашу встречу, на которой вы тоже присутствовали. Говорят, что я встречался с руководителями непризнанных республик, с сепаратистами, и все остальное. Это ненормально. Ведь они граждане Украины, и один, и второй, которые сидели рядом со мной. Это Украина. И если мы хотим сегодня вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс, то должны вступать в прямые переговоры», – сказал политик.

Также он подверг критике заявления президента Украины Владимира Зеленского относительно урегулирования конфликта в Донбассе.

«И про «минские соглашения» не может господин Зеленский говорить, что мы их поддерживаем, потому что они привязаны к санкциям против России. Это не просто абсурд, это ограниченность», – резюмировал Медведчук.