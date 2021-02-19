Медведчук выгнал на политическое поле боя последнее средство – свою жену

26.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Жена украинского политика Виктора Медведчука телеведущая Оксана Марченко заявила о своём решении вступить в партию мужа «ОПЗЖ»

Об этом она заявила в своём видеообращении в YouTube, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Телеведущая на русском языке сообщила, что пойти на такой шаг её заставили репрессии, которые начались против её мужа и его политической силы.

«Мой муж – человек, которым я горжусь. И до вчерашнего дня я была только женой, другом, тылом, матерью его детей. Но вы, сами того не понимая, заставили меня взять политическое оружие, чтобы встать рядом со своим мужем и идти к нашей общей цели одним фронтом.

Теперь, вместо одного Медведчука, вы получили ещё и Марченко, которая никогда не стремилась в политику. Но вы не оставили мне выбора. С сегодняшнего дня я вступаю в партию «ОПЗЖ», где своей главной задачей вижу защиту украинского народа от зелёного произвола и беззакония», – сказала она.

Событие прокомментировал в эфире YouTube-канала «Украина.ру» российский политолог Ростислав Ищенко. По его мнению, никаких политических перспектив у Оксаны Марченко нет, а это – глупый жест отчаяния со стороны «ОПЗЖ».

«Я думаю, что это жест отчаяния со стороны Медведчука. Потому что сама по себе мотивировка глупая: «После того, как против меня ввели санкции, я решила спасти украинский народ». А чего до этого не хотела спасать? Не интересовал, что ли?

Кроме того, прослеживается два этапа действий Медведчука, которые тот предпринял после того, как запретили его каналы и ввели против него санкции. На первом этапе Медведчук и «ОПЗЖ» – что они сейчас Зеленского импичментируют. Это так, попугать Зеленского, потому что голосов у них не было.

Потом, когда стало понятно, что импичментом Зеленского не испугали и давление на них только усилилось, они, вместо того, чтобы сесть, подумать, и выработать хотя-бы нормальную информационную тактику, они стали действовать по принципу «Мы сейчас что-то крикнем, чтобы поддержать в наших сторонниках уверенность в грядущей победе».

Они выдвинули ещё два тезиса. Первый – Зеленский доигрался, в партию Медведчука пришла страшный харизмат Оксана Марченко, сейчас весь украинский народ поднимется в её защиту и просто забьёт Зеленского в землю… Оксана Марченко – красивая, неглупая девушка, никогда особенно не занималась политикой и не является таким уж популярным человеком на Украине.

И следующее – что вот сейчас Путин отомстит за кума, пришлёт российскую армию в Киев, и наведёт там порядок, а Зеленский доигрался. Но не будет Путин никуда посылать российскую армию, причём здесь Медведчук к российской армии? Тем более, что поводов послать её в Киев было вагон и маленькая тележка», – сказал он.

Кроме того, Ростислав Ищенко подчеркнул, что, не смотря ни на какое противостояние, Виктор Медведчук и его партия остаются такими же антироссийскими и прозападными силами, как и остальные украинские политики.

«Медведчук и «ОПЗЖ» такие же «пророссийские», как «Европейская солидарность» Порошенко или «Слуга народа» Зеленского. Все партии и политики там абсолютно прозападные», – добавил эксперт.