Медведчуку не помогло заигрывание с бандеровцами

03.02.2021, Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

История с запретом телеканалов из пула Виктора Медведчука – еще одно доказательство бесполезности оппозиционных в СМИ заигрывать с националистами.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил специалист по конфликтному PR Захар Чистяков, напоминая, что каналы Медведчука часто играли в объективность и приглашали на эфиры националистов «для баланса» (чего, например, невозможно представить на студиях, обслуживающих Петра Порошенко или Арсения Яценюка).

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Однако в итоге не помогло и использование телеведущими риторики о «сепаратистах», «оккупантах» и «агрессии».

«Отдельно стоит акцентировать внимание на «националистической подоплёке» сего действа. Сколько бы т.н. «оппозиционные» каналы не пытались прогнуться под мнения условных «бандеровцев», для них они всё равно остались чужими и были закрыты под дружное улюлюкание националистов. А многих своих сторонников они потеряли. Думаю, такая же судьба постигнет и Зеленского. Не на том электоральном поле он пытается пастись», – считает Чистяков.

Он добавил, что «очень благодарен Зеленскому за это блокирование».

«Во-первых, теперь даже самым упорным гражданам сложно отрицать полное внешнее управление президентом. Ну, а, во-вторых, – этот указ отлично «подсветил» всех проводников этого самого внешнего управления. В т.ч. и журналистов, которые, якобы, так ратуют за «свободу слова». Все они и так давно были известны, но лишний раз об этом напомнить не повредит. И можно будет использовать уже в будущем – когда с ними поступят аналогично», – рассуждает Чистяков.

Следует напомнить, что один из вожаков УНА-УНСО Николай Карпюк, освобожденный из российской тюрьмы, рассказал о странной дружбе с одним из лидеров «Оппоплатформы «За життя» Вадимом Рабиновичем, который вместе с Медведчуком посещал украинского националиста в местах заключения.

«У меня есть определённые отношения, может вас это удивит, я знаю, что Вадим Рабинович в оппозиционной партии «За життя», но у меня с ним хорошие отношения со времён последнего майдана, он нам очень сильно помогал. Хоть он сейчас там в оппозиции, в действительности он был таким майданщиком, что мама не горюй. Если бы вы знали всё, что он сделал!» – рассказал Карпюк.