Медведев: Противостояние на десятилетия. Выбор: Ликвидация АнтиРоссии или апокалипсис

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Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев выступил с новой программной статьёй, в которой объявил: либо Запад соглашается на ликвидацию украинского проекта как Анти-России, либо дело идёт к ядерному апокалипсису.

«Фаза противостояния будет очень долгой. Противостояние продлится десятилетия. Один из способов его разрешения – третья мировая война. Но он очевидно плох, ибо победителям совсем не гарантировано дальнейшее процветание, как это бывало после прежних мировых войн. Скорее всего, выигравших просто не будет. Ведь нельзя рассматривать в качестве победы тот мир, в котором наступила ядерная зима», – пишет он на страницах «Российской газеты».

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Медведев ставит ультиматум Западу, передает корреспондент «ПолитНавигатора»:

«Никакой АнтиРоссии больше не должно быть в принципе, иначе все рано или поздно закончится очень плохо. Киевский нацистский режим должен быть аннигилирован. Законодательно запрещен в цивилизованной Европе как фашистский. Выброшен, как протухший кусок сала, на свалку мировой истории. Что придет ему на смену, мы не знаем, как и то, что останется от бывшей Незалежной. Но Западу придется это принять, если он не хочет апокалиптического конца нашей несовершенной цивилизации».

Пока что Медведев настроен пессимистично:

«Получится ли выйти на путь компромиссов, не знаю. Не уверен. Пока что окончательно выродившийся западный политический класс пытается поднимать ставки в хорроре кровавых клоунов. В состоянии стойкой деменции толкает наш маленький мирок к третьей мировой. Науськивает обдолбанный киевский режим на войну до последнего украинца. Иными словами, я не оптимист», – резюмировал автор.

Политолог Максим Жаров считает, что текст Медведева опубликован специально перед саммитом НАТО, где будет решаться вопрос о дальнейшей военной поддержке Украины.

«В установочном тексте есть много правильных и уже не раз говоренных вещей. Только что же не делается-то ничего из заявляемого меню?» – комментирует эксперт, явно подразумевая многочисленные громкие заявления Медведева, которые так и остались без последствий для недругов России.