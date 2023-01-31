Медведев рассказал о сокрушающем ударе РФ по имущественным правам Запада

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Финальной точкой в успешном сопротивлении России западным санкциям станет отказ РФ от признания прав на интеллектуальную собственность.

Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал сегодня в своем ТГ-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Осталось только принять правила об использовании их интеллектуальной собственности. Без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения. Это, в том числе, и будут наши ответные санкции на их имущественные права. На всё: от кинофильмов до промышленного софта. Спасибо, кстати, и тем, кто разработал различные программы для безлицензионного применения их дорогостоящих интеллектуальных продуктов. Короче, для пиратского использования в режиме личных санкций. А что, à la guerre comme à la guerre…», – написал Медведев.

Эту инициативу весьма негативно воспринял депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов.

«Вакханалия и «разгул демократии» по-медведевски?! Или пусть будет?», – написал он.

Его бывший коллега из «Единой России» Вячеслав Лысаков, напротив, поддержал Медведева.

«Ну, наконец-то! Дельное предложение. Только надо переходить от слов к делу. Хватит заигрывать с осколками Запада, застрявшими на российском рынке, в надежде на возвращение “данайцев, дары приносящих”. Выходят боком эти “дары” и надо брать самим то, что нам надо, убрав таможенные и иные преграды на пути отечественных независимых импортёров», – написал Лысаков.

С ним солидарен военный эксперт Борис Рожин.

«Западные формы копирайта созданы и существуют для закрепления западного научного, технологического и культурного превосходства. Принимая их, Россия фактически соглашалась на зависимость от Запада. И вот эта зависимость от Запада до сих пор не преодолена, хотя позитивные подвижки уже есть. Осталось дождаться реальных действий в этом направлении на практике», – считает он.

«Давно пора. Их права ровно так же обнулились, как введены санкции», – подытожил обсуждение корреспондент RT Константин Придыбайло.