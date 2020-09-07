Медведев: Смех над сербами – дело дурное

07.09.2020, Москва, Михаил Рябов

Для ньюсмейкеров из России абсолютно неприемлемы язвительные комментарии по поводу фотографий сербского лидера Александра Вучича из кабинета Дональда Тремпа, где накануне, несмотря на давление, делегация из Белграда отказалась пойти на признание захваченного сепаратистами края Косово.

Об этом в своем блоге пишет российский телеведущий Андрей Медведев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сербский режиссер Синиша Ковачевич как-то сказал мне в интервью:

– То, что происходит с Сербией это как куванье жабе (варка лягушки). Лягушке медленно греют воду, и она не понимает, что постепенно умирает. Вот и нас год за годом добивают, увещевая и обещая какие-то перспективы.

Так и есть. Сначала сербов бомбили, потом отняли Косово, потом привели к власти прозападных лидеров, и все время ставили перед выбором. Сдайте своих боснийских генералов – возьмем в ЕС, признайте Косово – возьмем в ЕС, проведите гей парад, примите беженцев, проведите людоедские реформы, и будет вам от нас счастье.

И сербы отступали, отступали – а что им было делать? – и становилось всё хуже. Тем более, что по большому счету сербы все эти годы были один на один и с ЕС и с США.

Когда в 99-м наш батальон вошел в Приштину, колонна никак не могла проехать к аэропорту. Сербы окружили наших военных и жали руки, дарили цветы. Встречали как освободителей. Только мы потом войска вывели. Могли нагло построить военную базу в северном Косово. Как американцы в Гниланье, на юге. Но нет. Кто-то решил, что не надо этого делать.

Синиша Ковачевич тогда мне сказал еще одну вещь.

– То, что делают с Россией, это тоже варка лягушки. Вас точно так же медленно изводят.

И это так. Нас тоже убеждают, что нам надо срочно каяться за все на свете, что надо уступить территории и, главное, у нас внутри власти и бизнеса полно тех, кто с радостью напишет в межгосударственном соглашении те пункты, которые прикажет Вашингтон в обмен на защиту активов и лояльность. Давайте без иллюзий. В этом смысле мы мало чем отличаемся. И мы понимаем – тоже давайте без иллюзий – что зачастую у нас держится все на личной воле одного человека. А не будет его? Кто и куда поставит стул, и сколько будут готовы все это принять?

Всегда и в любом случае любое отступление – это результат предательства элит. Чтобы варить лягушку, нужны местные кулинары, знающие особенности местной кухни.

Так что смех над сербами дело дурное. Над собой бы не посмеяться», – резюмировал Медведев.