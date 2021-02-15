Медведева заподозрили в «перемигивании» с Навальным

15.02.2021, Москва, Елена Острякова

Главным событием провалившейся оппозиционной акции с фонариками стал пост в «Инстаграме» заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева – он разместил снимок фонаря в зимнем парке.

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Ряд оппозиционных деятелей расценил это как поддержку акции. Эксперт комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян решил внести ясность и поинтересовался прямо в медведевским «инстаграме», стоит ли считать публикацию фото действием в поддержку криминального блогера Алексея Навального.

Через 50 минут Медведев откликнулся и написал, что разместил снимок «в поддержку настоящей русской зимы, борьбы с изменениями климата и Гретой».

«На моей памяти он впервые дал столь развернутый ответ на поставленный вопрос. Что касается вопроса про фонарики, ну, посудите сами, как иначе я мог выяснить, что волнует многих, ведь некоторые начали ликовать, увидев, что перед самым флешмобом Медведев зажег фонари. «Сталингулаг» очень активно отреагировал, а Мария Певчих так и вовсе предположила, что Дмитрий Анатольевич так открывает врата в «Прекрасную Россию Будущего». Эти предположения, конечно, были для меня забавны, но после того, как Павел Лобков в эфире рассказал о некоем «демарше» Медведева и высказался на тему акции с фонариками за Навального, у меня созрел вопрос самому Медведеву», – пояснил Манукян в интервью «Московскому комсомольцу» свою сетевую активность.

Однако в поддержку Медведевым зимы и Греты Тумберг поверили немногие. Бежавший в Лондон публицист Олег Кашин назвал фото с фонарем «подмигиванием оппозиции».

«Дмитрий Анатольевич в своём репертуаре «латентного либерала». Вы бы перестали заигрывать непонятно с кем. Хорошо ещё, что сердечки не нарезали в честь дня сами знаете кого. Несолидно как-то», – написал в своем телеграм-канале экономист Никита Кричевский.

Скандальная телеведущая Ксения Собчак считает, что Медведев сделал публикацию в «Инстаграме» исключительно из желания привлечь к себе внимание.

«Вы воскликните: что за хрень? Объясняю: просто Дмитрий Анатольевич соскучился по хайпу. Увы, в Совбезе особо не развернешься. Вот Дмитрий Анатольевич подумал, что фонарики 14 февраля – идеальный повод. И не ошибся: хайп поднялся. Кстати, Медведев вполне мог получить «ататай» от начальства за эти фоточки, но не испугался и тем самым подтвердил, что любовь сильнее страха», – написала Собчак.

Левый аналитик Борис Кагарлицкий обращает внимание на то, что в ходе акции с фонариками практически не было задержаний.

«Почему «партия жести» в Кремле вдруг отступила? Возможно, в Кремле происходят какие-то процессы, смысл которых мы узнаем в ближайшее время», – написал Кагарлицкий.

Напомним, в 2017 году Дмитрий Медведев сам стал жертвой «расследования» Навального. После выхода фильма «Он вам не Димон» по России прокатились относительного многочисленные молодежные протесты.

Недавно телеведущий Владимир Соловьев заявил, что за проектом «Навальный» в 2011 году стояли «люди из окружения Медведева, но не сам Медведев».