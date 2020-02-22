Меджлис назвал число своих вооруженных головорезов в Крыму

22.02.2020, Киев, Максим Карпенко

В 2014 году меджлисовцы ждали команду из Киева «К оружию!» и были готовы вывести 3000 вооруженных боевиков на подавление Русской весны.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-председатель запрещенного в РФ меджлиса Мустафа Джемилев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы там, в Крыму, в основном ожидали, какой сигнал будет из Киева, что делать в этой ситуации. Постоянно держали связи с посольствами. Все нам в один голос говорили «не провоцируйте русских, все решится дипломатическим путем». Примерно, то же самое было из Киева.

А крымские татары говорили: «Что происходит? На нашу землю заходит чужой солдат, а мы ничего не делаем».

Я помню, уже где-то в марте месяце мне заместитель председателя меджлиса говорит о том, что у него список есть, около трех тысяч крымских татар, которые готовы взять оружие, если будет сигнал, если им дадут оружие.

Вот это, видимо, хорошо знали в Москве, и когда у меня были телефонные разговоры с Путиным, главное, что его волновало, он говорил в таких выражениях: «Как бы не было провокации со стороны крымских татар и не было столкновений крымских татар с российскими солдатами».

Я тогда ему твердо сказал, что провокаций с нашей стороны не будет, мы – граждане Украины, я только могу гарантировать, что крымские татары будут поступать так, как решит украинское руководство.

А мы ждали от украинского руководства призыв вроде того, что «страна в опасности, враг вошел на нашу землю, граждане – к оружию!». Но этого не последовало», – заявил Джемилев.