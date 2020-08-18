18.08.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Конфликт, Кризис, майдан, Общество, Политика, Провокации, Россия, Украина
Просмотров:

Меджлис подстрекает белорусов жечь тюрьмы и захватывать админздания


Белорусам нужно штурмовать тюрьмы и освобождать задержанных, захватить КГБ, Администрацию президента и другие админздания, при этом быть готовыми к аншлюсу и вводу российских войск.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный в розыск пропагандист запрещенного в РФ Меджлиса, либерал Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Белорусским оппозиционерам нужно жечь тюрьмы и выпускать людей. Но, во-первых, способны ли люди на это? Созрели ли они до этого? Скорее всего, ответ – «нет». Большинство или даже 99% не созрели.

А второе, если гипотетически представить, что всё это удалось, что белорусы по-настоящему восстали и нашлись лидеры и пошли захватывать КГБ и Администрацию президента Беларуси то, конечно, будет стрельба, будет физическое противостояние и будет введение войск Путиным.

Путин будет трактовать такие события как западную диверсию и произведёт военный аншлюс. И то, и то – сценарий выгодный России», – заявил Муждабаев.


Напомним, ранее были опубликованы материалы, подтверждающие, что украинские националисты, имеющие опыт организации уличных беспорядков в собственной стране, массово выезжают через территорию Польши в Белоруссию.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть