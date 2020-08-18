Меджлис подстрекает белорусов жечь тюрьмы и захватывать админздания

18.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Белорусам нужно штурмовать тюрьмы и освобождать задержанных, захватить КГБ, Администрацию президента и другие админздания, при этом быть готовыми к аншлюсу и вводу российских войск.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный в розыск пропагандист запрещенного в РФ Меджлиса, либерал Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Белорусским оппозиционерам нужно жечь тюрьмы и выпускать людей. Но, во-первых, способны ли люди на это? Созрели ли они до этого? Скорее всего, ответ – «нет». Большинство или даже 99% не созрели.

А второе, если гипотетически представить, что всё это удалось, что белорусы по-настоящему восстали и нашлись лидеры и пошли захватывать КГБ и Администрацию президента Беларуси то, конечно, будет стрельба, будет физическое противостояние и будет введение войск Путиным.

Путин будет трактовать такие события как западную диверсию и произведёт военный аншлюс. И то, и то – сценарий выгодный России», – заявил Муждабаев.

Напомним, ранее были опубликованы материалы, подтверждающие, что украинские националисты, имеющие опыт организации уличных беспорядков в собственной стране, массово выезжают через территорию Польши в Белоруссию.