Обнародован документ, подтверждающий участие украинских наци в белорусском майдане

18.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Украинские националисты и радикалы, имеющие опыт организации уличных беспорядков в собственной стране, массово выезжают через территорию Польши в Белоруссию.

Об этом на своей странице в «Facebook» заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ко мне попал интересный документ из серьезных источников Киева, который подтвердил информацию о том, что Украина через своих агентов отправляет на Польшу, а потом в Белоруссию, майдаунов и других радикалов для свержения власти. СБУ очень тесно сотрудничает с польскими спецслужбами и оказывает друг другу содействие для сопровождения нациков и других элементов, которые уже прошли навык цветных революций.

Я прочитал этот документ и могу одно вам сказать, что события в Белоруссии – спланированная акция Запада и спецслужб других стран.

Белорусским спецслужбам и белорусам будет интересно прочитать этот документ. Это всего лишь один из многих эпизодов который описан в этом документе. Выкладываю фото документа», – написал Журавко.

Также он опубликовал фотографию секретного документа, направленного начальнику Департамента защиты национальной государственности СБУ генерал-майору Дублику А.Я. В частности, в тексте говорится о работе СБУ с украинскими радикалами, которые перебрасываются через территорию Польши в Белоруссию для разжигания протестов и участия в попытке госпереворота.

«Через агента «Мудрик» продолжается активное сопровождение их (радикалов – прим.) деятельности на направлении объекта «900». Источник непосредственно включён в состав группы, которая планирует попасть на территорию объекта для возможных участий в акциях протеста в столице, и, возможно, в других городах.

Установлено, что группа на трёх арендованных автобусах в ночь с 9 на 10 августа пересекла украино-польскую границу в контрольном пункте Угринов-Долгобичув (официально закрыт). При этом, по информации источника, польские пограничники на протяжении четырёх часов не пропускали транспортные средства с пассажирами, ссылаясь на карантинные ограничения. Однако затем по неизвестным источнику причинам пропустили всю группу. По этому поводу «Мудрику» известно только, что старший группы связывался по телефону с достоверно неустановленным лицом, по его предположению – с бывшим гражданином РБ Сергеем Коротких (позывной «Боцман», СБУ известный), который руководил процессом вербовки и подготовки активистов», – говорится в документе.

В тексте также сказано, что «на данный момент» (11.08.2020 г.) группа украинских активистов находится на территории Польши, ожидая своей отправки в Белоруссию.

Комментируя написанное, Журавко подчеркнул, что сейчас Белоруссию разваливают точно так же и те же люди, что в 2014 году развалили Украину.

«Все, что сегодня происходит в Белоруссии, в моей братской стране, идет по украинскому сценарию. Украину переломали через колено те страны, которые сейчас отказались признавать результаты выборов в Белоруссии.

Белорусы, не ведитесь на сладкие пирожки европейского изготовления. В них яд, разруха и смерть», – призвал политик.

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