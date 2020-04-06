Меджлисовцы готовят «кровавое воскресенье» на границе с Крымом

06.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Анонсированный меджлисовскими радикалами «Марш на Крым» может превратиться в кровавую провокацию с использованием вместо живого щита женщин и детей – для картинки иностранным СМИ.

Об этом в эфире канала «Момент истины» заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня заверяют, что, в принципе, если будет приказ, если командование возьмёт на себя ответственность, то их не пропустят. Но если во главе будут трусы или приказ не будет нормально сформулирован, то провокация может вылиться очень серьёзными последствиями.

Вы не работали в Чечне? Тактика крымских татар в этом отношении вполне традиционна для данных обществ: впереди идут женщины и дети. Женщины и дети, пользуясь тем, что военные по ним не стреляют, блокируют военных. Иногда не просто блокируют. Так был убит первый начальник отдела сопровождения оперативных мероприятий у ФСБ Чеченкой республики. Женщины затащили его в толпу, когда его вытащили, у него было больше тридцати ножевых и шильных ранений, из них три смертельных.

Поэтому, условно говоря, если не будет принято сразу решительных мер, то может оказаться просто разгром, потому что вслед за женщинами и детьми идут уже боевики, которые уже действуют. Какие действия вы примете в ответ на тактику противника?

Допустим, они полторы-две тысячи соберут. Они хотят подтянуть крымских татар с другой стороны, подготовка к этому ведётся, возможно, удастся это предотвратить. Вот толпа гражданских людей, причём в той, что со стороны Украины, наверняка будет спрятано оружие. Куча иностранных корреспондентов, куча камер. Можно применять слезоточивый газ, можно применять травматическое оружие. А если они пойдут в противогазах? А если из этой толпы, из-за женщин и детей начнут стрелять по пограничникам?

Кстати, именно так было сотворено Кровавое воскресенье. Когда из мирной толпы с иконами, в неё затесались боевики Бунда и эсеров, и из револьверов начали стрелять по солдатам и офицерам. И винтовочные залпы, извините, по толпе пришлись – там солдаты, когда стреляли, не разбирали, кто перед ними. То есть, если эта провокация будет допущена, то в любом случае ничего хорошего из неё не выйдет», – предупреждает Стрелков.

«Предотвратить её – я скажу, что её можно предотвратить. Я надеюсь, что среди людей, которые отвечают за оборону и охрану государственной границы, есть ещё люди, которые имеют опыт действий в Чечне и не только. Сам я подобные действия в своё время производил и достаточно успешно», – добавил бывший командир ополчения.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее главарь запрещённого в РФ Меджлиса Рефат Чубаров заявил о переносе «Марша на Крым» с 3 мая на неопределённый срок якобы в связи с пандемией коронавируса.